¿Todo por seguidores?: Alina Lozano dejó en evidencia la verdadera relación que tiene con su ‘pollo’

Alina Lozano es una reconocida actriz colombiana quien ha hecho parte de diversas producciones colombianas, desde hace años. En los últimos años, vio en las redes sociales, las cuales son monetizables, una nueva forma de seguir llevando a cabo sus pasiones por la actuación y generar altos ingresos.

En los últimos meses, ha estado inmersa en una polémica por la edad que tiene su supuesta pareja, se trata del joven quien la acompañaba en sus videos y de quien fue su profesora de actuación hace algún tiempo. Si bien, indican que el amor nació el amor debido a sus constantes acercamientos, para muchos simplemente se trataría de marketing en redes sociales y esta ocasión, quizás, la prueba de esto fue más que clara.

Le puede gustar: ¿Ya es oficial?: Carolina Cruz pasó fin de año, con quien sería su nuevo amor y no ocultó nada

Los actores se encuentran pasando unos días de vacaciones en Medellín en compañía de otros creadores de contenido, al parecer siendo patrocinados por una importante marca. En medio de esto, fueron entrevistados por el reconocido periodista Carlos Ochoa, quien les preguntó sobre si su amor se trataba un amor real o de contenido digital.

Sin embargo, las contradicciones fueron más que obvias, pues no se contradijeron en varias ocasiones y la cara de Alina fue la que llamó la atención, Jim aseguró que hubo clic automáticamente, pero, Lozano indicó que esto no se dio de esta forma.

También puede leer: Revelan que Shakira descubrió a Piqué por un detalle que solo una colombiana notaría

Seguidamente, el periodista quiso indagar si Alina le daba consejos a su supuesta pareja sobre la actuación. Ante la duda la mujer indicó: “Él es el que me da consejos a mí, en el contenido digital, él todo el tiempo me dirige cree que yo soy boba o quien sabe qué le pasa. Le digo me estás enseñando a actuar o qué”.

Sus declaraciones para muchos de sus seguidores, fue una clara respuesta de que su supuesta relación con el joven actor solo se trata de contenido digital, pues gracias a este se han dado a conocer a través de las redes sociales y por ende, han hecho parte de varios programa. Cabe resaltar, que la actriz está emocionada por los proyectos actorales que se aproximan.