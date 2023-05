“Yo todavía lo reniego”: Laura Acuña reveló cómo lleva el duelo de Jota Mario Valencia

Laura Acuña es una de las presentadoras más conocidas debido a su participación durante varios años en ‘Muy buenos días’ junto a Jota Mario Valencia y Milena López. Si bien, el programa llegó a su fin, la bumanguesa llegó al canal Caracol para ser parte de ‘La Voz’, ‘Sábados felices’ y llevando a cabo su propio show ‘La Sala de Laura Acuña’.

Precisamente durante su programa salió a flote, quizás uno de los procesos más difíciles que ha tenido que atravesar la presentadora, pues hace más de cuatro años tuvo que enfrentarse al fallecimiento de quien fue como su padre durante varios años, Jota Mario Valencia. Teniendo en cuenta el fuerte vínculo que lograron forjar durante este tiempo.

Le puede gustar: ¿Menos de lo que se esperaba? MasterChef Celebrity ya tendría fecha de estreno y los televidentes ya andan emocionados

En medio de esto Acuña indicó que alguien le había preguntado si había logrado superar su muerte. Ante el hecho, Laura con algo de tristeza aseguró que es algo que no resulta nada fácil de contestar e incluso no ha logrado acostumbrarse a su ausencia. Sobre todo cuando hay personas que indican que a Valencia “le tocaba”. Declaraciones que causan molestia en la bumanguesa: “A uno no le toca nada, yo todavía reniego, no lo entiendo me parece que fue a destiempo”.

Seguidamente, Acuña indicó a Jota Mario le faltaba mucho por vivir, resaltando que aún tiene muchos sentimientos los cuales no ha podido sanar del todo: “Después de 4 años todavía no pasan”. Asimismo, en repetidas ocasiones algunas personas le han mencionado: “¿Usted por qué todavía llora si ya son cuatro años? Ya deberías aceptar”.

También puede leer: ¿Carlos Calero le dirá adiós a Día a Día? El presentador se está preparando para llegar a famoso programa de Caracol

La presentadora reiteró que todavía no se siente preparada, pues para ella Jota Mario es la persona más maravillosa y espectacular del mundo, a la cual ya no puede ver todos los días como solía hacerlo hace algún tiempo. Asimismo, Acuña agregó que él se merece que lo extrañe y que al recordarlo aún se ponga triste.

A través de sus cortas declaraciones Laura dejó claro el importante papel que jugó el famoso presentador en su vida. Si bien, a lo largo del programa se les notó una gran cercanía para muchos resultó siendo toda una sorpresa la relación de cercanía que lograron crear.