¿Felicidad absoluta? Laura Acuña mostró al hombre que ahora la consiente y hasta le prepara sus comidas

Laura Acuña es una de las presentadoras más reconocidas en el país, pues fue una de las caras principales de ‘Muy buenos días’, junto a Jota Marío Valencia y Milena López. Sin dejar de lado, su paso por Estilo RCN y algunas temporadas de ‘La Voz’ en el canal Caracol.

La bumanguesa suele ser muy activa en sus redes sociales en donde busca compartir algunos tips de belleza y también el tiempo que pasa con sus dos hijos, Helena y Nicolás. Sin embargo, desde hace varios meses se viene rumorando que la presentadora se habría separado de Rodrigo Kling.

Aunque Acuña ha preferido no referirse al tema, si se ha encargado de mostrar que no está sola, pues hace pocas horas a través de su cuenta de Instagram, reveló cómo su papá suele consentirla a pesar de que ya no residirían juntos: “Todavía me hace comidita”, agregó la también actriz.

Asimismo, indicó que a ella la atendían muy bien en la casa de sus padres, según Laura, se trata de “su casa pá”. En medio de esto mostró a su papá quien en medio de risas indicó que le estaba preparando una arepa y hasta mostró sus dotes de chef al voltear la arepa y por supuesto, las risas y la admiración por parte de su hija no se hizo esperar.

Lo cierto es que Laura se ha dejado ver mejor que nunca, aprovechando no solo su gusto por el mundo del entretenimiento, sino que lo ha llegado a su propio programa el cual ha logrado ser todo un éxito.

En cuanto a la parte sentimental en sus publicaciones no se le volvió a ver junto a Rodrigo, al parecer, la pareja habría tomado la decisión de tomarse un tiempo, con el fin de que las cosas pudieran mejorar mucho más en su relación, teniendo en cuenta la crianza de los dos menores.