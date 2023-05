Mabel Cartagena tildó de estafador a Mr. Beast y presentó sus pruebas

Mabel Cartagena también participó en la publicación viral del youtuber Mr. Beast, pero no compartió la imagen en sus redes sociales, sino que se pronunció en contra del concurso, dando a entender que el joven solo quería estafar a las personas y ganar seguidores en el proceso.

La modelo suele compartir todo tipo de contenido a través de sus redes sociales, desde su faceta familiar, pasando por varias anécdotas o “mabeladas” como ella les suele decir, además de algunos tutoriales tanto de maquillaje como de limpieza y orden en el hogar.

Sin embargo, la colombiana también suele dar su opinión sobre varios temas virales a nivel nacional e internacional, y en este caso decidió pronunciarse sobre el tema de Mr. Beast, mostrándose un poco incrédula por la premisa del joven sobre regalar dinero a propósito de su cumpleaños.

Mabel Cartagena también destacó lo crédula que es la gente al compartir de manera masiva la imagen del joven sosteniendo una gran cantidad de billetes, el cual era uno de los requisitos para que sus seguidores se pudieran llevar el dinero.

De hecho, resaltó el detalle de que si estaba excluido el estado de Nueva York para este concurso, más todavía lo estaría el territorio colombiano.

Pero cuando Mabel Cartagena se enteró que la publicación del joven había sido eliminada, decidió dedicarle una historia a este suceso, criticando duramente al creador de contenido y dando a entender que todo el concurso siempre se trató de una estafa.

“Para que después no digan: ‘ay, no seas tan evidiosa, déjanos soñar’. Se le borró la publicación a Mr. Beast, imaginate tú. Según él, Mark Zuckerberg se la quitó. Pero no se preocupen, él dijo que guardó los nombres de todas las personas”, dijo con sarcamo la colombiana.

Seguidamente puso en duda la capacidad del joven y de su equipo para captar los más de 18 millones de comentarios que habían en el post en cuestión antes de que se eliminara, dejando ver que si bien el youtuber prometió que ahora sería más dinero el que iba a repartir, no se trataba más que de una estrategia para aumentar sus seguidores.