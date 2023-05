“Lo más difícil es controlar la cabeza”: Majida Issa reveló las dificultades que atraviesa con su salud mental

Majida Issa es una de las actrices más queridas y reconocidas en el país, teniendo en cuenta que ha hecho parte de exitosas producciones como: ‘Sin senos si hay paraíso’, ‘La Ronca de Oro’, ‘Lady la vendedora de rosas’ entre otras.

Sin dejar de lado, su faceta como cantante en ‘Planchando el despecho’. Aunque varios de sus seguidores pensaron que Issa estaba mejor que nunca la actriz en medio de una entrevista para ‘Lo sé todo’ reveló las dificultades que ha tenido que atravesar en el último tiempo, las cuales no resultan ser para nada sencillas.

En principio Majida indicó que desde que hizo ‘Noticia de un secuestro’ para la plataforma Prime Video, no ha vuelto a ser parte de ninguna otra producción. Seguidamente, la actriz aseguró que lo más difícil para ella no ha sido precisamente cuando llegan los personajes, sino, por el contrario, el hecho de no estar trabajando: “Cuando sientes que nada está fluyendo”.

Asimismo, la cantante aseguró que atraviesa por procesos de frustración, ya que desea conseguir algún papel y cuando esto no se da, aparecen esta serie de sentimientos: “Cuando llevas 5, 6 o 7 castings, pero la respuesta es no, no, no,”. Resaltando que al final lo más difícil resulta ser poder controlar la cabeza frente a las situaciones que se presentan.

Pues a la actriz le ha costado un poco poder asimilar que algunos proyectos no son para ella, sin embargo, busca encontrar calma, respirar y repetir: “Ya va a llegar”. Para Majida lo más retador es las temporadas largas en las cuales no hace parte de ningún proyecto.

Sin dejar de lado, que confesó que el año pasado fue uno de los más retadores teniendo en cuenta la pandemia por COVID-19 que modificó los planes del mundo, tanto en materia profesional como emocional: “Lo difícil es trabajar con nuestra cabeza, con nuestras frustraciones y con la respuesta no, que siempre es una constante y uno tiene que aprender a lidiar con eso”.