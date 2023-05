“El privilegio de tenerte en mi vida”: Daniel Arenas recibió sorpresa y terminó dedicando emotivas palabras

El reconocido actor Daniel Arenas quien se dio a conocer en producciones como: ‘Francisco el matemático’, ‘Los Reyes’, ‘Corazón indomable’, entre otras. Sin dejar de lado, su faceta como presentador en el programa ‘Hoy Día’ para la productora ‘Telemundo’.

Arenas ha sabido ganarse el corazón de los televidentes quienes andan pendientes de cada uno de sus movimientos y como si fuera poco, también el de sus colegas del set, pues no dudaron en sorprenderlo cada vez que tienen la oportunidad de hacerlo, teniendo en cuenta la celebración por el día de la madre.

En medio del programa, le preguntaron al actor cómo tomó el hecho de cambiarse de país por su trabajo, teniendo en cuenta el fuerte vínculo que ha tenido con sus padres, desde muy corta edad. Ante el hecho, el bumangués aseguró: “No es solo aquí en Estados Unidos, yo duré 13 años viviendo en México”.

Seguidamente, el actor indicó que siempre ha tenido clara sus prioridades, tanto así que finaliza un proyecto y al otro día, según él, viaja a Colombia. Asimismo, destacó que todos los días agradece por la salud física tanto mental de sus papás. Segundos más tarde, a través de una videollamada apareció la mamá de Daniel, quien en medio de la emoción enfatizó que a pesar de que esté lejos lo más importante resultar ser su felicidad.

Daniel no desaprovechó la oportunidad para enviarle un mensaje a su mamá, dejando ver la importancia que tiene ella en su vida: “Tengo el privilegio de tenerte en mi vida desde hace 44 años no solo lo digo lo manifiesto en hecho mis papás son como mis mejores amigos, estamos pendientes ahí”.

Finalmente, el presentador resaltó que no existe una fecha para demostrar el amor que siente por sus papás, reiterando el orgulloso que siente por ellos y que espera reunirse desde este fin de semana con ellos para festejar y compartir como se debe. Además, confesó que él no disfruto del éxito y la fama, por el contrario, siempre ha tratado de huir: “Dios me lo dio para algo y por algo, mi prioridad es el amor, la vida que es lo más importante”.