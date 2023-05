Daniel Arenas quedó de “15 años” con procedimiento estético que incluyó producto utilizado por las Kardashian

Daniel Arenas es un reconocido presentador y actor quien ha hecho parte de innumerables producciones tales como: ‘Los Reyes’, ‘Corazón Indomable’, ‘Teresa’, entre otros. Actualmente, el bumangués hace parte de ‘Hoy día’, programa matutino que hace parte de la compañía Telemundo.

Sin dejar de lado, su sonada relación con la exreina de belleza y empresaria Daniela Álvarez, siendo sus redes sociales el canal principal canal para demostrar su amor, aunque desde hace algunos meses que no se les ve juntos. Pero, esto no ha sido impedimento para que Arena esté más activo que nunca.

Le puede gustar: “Yo te creía mi amigo”: Agmeth Escaf se despachó en contra de Iván Lalinde tras defender a Caracol

Hace pocos días llamó la atención de sus fans, al mostrar el procedimiento estético que decidió realizar, pues ha dejado claro que suele cuidarse de la mejor manera posible tanto dentro como fuera. Daniel aseguró que se trataba de la técnica de Israel, el cual se especializa en hacer un drenaje linfático del rostro.

Asimismo, el presentador en medio del proceso aseguró que también se incluía su cuello y pelo: “Es muy rico, hasta ahora estoy comenzando porque más adelante estaré con la cara aún más de tomate”. Seguidamente, invitó a los hombres para que también se animen a consentirse de distintas maneras, pues esto no resulta ser exclusiva para las mujeres.

También puede leer: Critican a Mateo Carvajal por permitirle este mal hábito a su hijo

Momentos más tarde y con un notable cambio, Daniel aseguró: “De 15 quedé, de 15 quedé y lo que no saben es que al final me pusieron el producto estrella, que es lo que se ponen las Kardashian, me ardió un poquito”. Y es que tras la técnica Israel el presentador se mostró mucho más fresco y relajado, teniendo en cuenta las distintas obligaciones que tiene que cumplir a lo largo del día y por este motivo busca aprovechar su tiempo libre.