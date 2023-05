“Déjenme en paz”: ‘La Segura’ rompió en llanto por ser criticada mientras desfilaba en vestido de baño

‘La Segura’ explotó en las redes sociales luego de haber sido duramente criticada tras publicar una historia en donde le mostraba a sus seguidores un revelador vestido de baño para una pauta publicitaria. Y si bien la joven se sintió muy segura de sí misma, los comentarios de algunos seguidores terminaron por hacerla llorar.

La joven ha pasado algunos días de relajación en medio de unas complicaciones de salud, tanto físicas cómo mentales, tratando de ignorarlas y seguir adelante con su trabajo en las redes sociales mientras se distrae un poco visitando lugares como México, Uruguay y Estados Unidos.

Puede leer: ‘La Segura’ contó la incómoda situación que vivió con un par de mexicanos

Y durante este recorrido por América, La Segura ha confesado haber subido un par de kilos de más debido a la rica gastronomía que ofrecen los lugares que ha visitado. Y tal parece que sus seguidores lo han notado, ya que mientras desfilaba usando un vestido de baño, algunos de ellos le comentaron que se veía un poco más gorda, enfocándose en sus partes íntimas.

“Panochalia”, “Se le parte el pan mor jajajaja siéntese” y “Así de partido me dejó el corazón mi ex” son algunos de los incómodos mensajes que recibió la creadora de contenido en su bandeja de mensajes directos de Instagram.

Sin embargo, la colombiana no se quedó de brazos cruzados y en medio del llanto decidió responder contundentemente ante tantos comentarios negativos.

Lea también: ‘La Segura’ dio pistas de un embarazo pero con un incómodo giro

“Una esta pasadita de kilos, ¿usted cree que la c*** no engorda? O sea, a mí deje de estarme criticando hasta la c***. Déjeme en paz. La idea era que usted comprara el traje de baño que yo me compre, no que me criticara el ch***o”, dijo entre lágrimas La Segura.

Luego de esto, la influencer no pudo evitar reírse de toda la situación, algo que incluso despertó la curiosidad de una de las personas con las que se encontraba, quien confesó haber creído que estaba llorando de verdad.

Finalmente, invitó a sus seguidores a no opinar sobre el cuerpo de las demás personas, usando un dicho un tanto particular: “yo sé lo que me mando, y no necesito que me los digas porque o también tengo espejo. Si se dice: ‘no opinar sobre el cuerpo ajeno’, [entonces] no opinar sobre la c*** ajena”.