‘La Segura’ contó la incómoda situación que vivió con un par de mexicanos

‘La Segura’ confesó que su reciente paso por México tuvo un par de momentos incómodos, en especial cuando quería grabar algunos videos usando un vestido de baño, revelando que fue el blanco de las miradas de un par de hombres. Aunque también destacó que unas mujeres estaban pendientes de sus actividades.

La influencer ha dejado claro durante las últimas semanas que ha estado pasando por una serie de dificultades, tanto físicas como sus dolencias a propósito de los residuos de biopolímeros en su cuerpo, como mentales, las cuales le impiden enfocarse en su totalidad en la creación de contenido para su perfil de Instagram y su canal de YouTube.

Puede leer: El nuevo proyecto de ‘La Segura’ con el que promete “renacer” en las redes sociales

Pero pese a esto, la joven ha decidido seguir adelante con un plan que la ayudará a continuar con su faceta laboral. Y tomando esto en cuenta, participó en un campamento de influencers en México junto a otras celebridades latinas.

Y si bien La Segura contó que la pasó muy bien rodeada de varios expertos en las plataformas digitales, vivió un momento incómodo con algunos lugareños, indicando que un par de señores no dejaban de mirarla mientras grababa contenido para las redes sociales.

“Yo me tiro, me bronceo, hago mis historias, lo que sea, pero llegaron cuatro señores. Empezaron a mirarme de manera muy curiosa porque, obviamente los hombres son hombres, miran si una chica está en vestido de baño. Pero ya sexualizar es asqueroso”, comenzó a relatar la colombiana

Lea también: “Dios mío, suéltame”: ‘La Segura’ se quedó sin ropa en un aeropuerto por está razón

“Estaba haciendo un videito en vestido de baño, sin toalla y me sentí tan incómoda aquí parada con los hombres casi que cogiendo el celular y desde lejos tomándome fotos, que me dio tanto asco que me toco ponerme una toalla”, dijo muy incómoda La Segura.

Seguidamente comentó que mientras narraba la situación una mujeres que estaban frente a ella no paraban de mirarla, y según la influencer, no era de buena manera, dejándole saber a sus seguidores que se trataba de una conversación “venenosa”.

Pero la creadora de contenido decidió responderles de manera sarcástica, ya que cada vez que las mujeres volteaban a verla, ella las saludaba con una gran sonrisa, de modo que supieran que estaba al tanto de la situación.