Yeferson Cossio se dejó de bobadas y confesó por qué no ha borrado las fotos junto a su ex, Jenn Muriel

Uno de los más reconocidos influenciadores colombianos es Yeferson Cossio, mismo que en los últimos meses ha dado de qué hablar en las redes sociales al terminar su relación con la creadora de contenido Jenn Muriel y empezar un nuevo amor con la joven Carolina Gómez, a quien le lleva 10 años de edad.

Con 10,5 millones de seguidores en Instagram, la vida de Yeferson tuvo un giro de 180 grados. Gracias a su labor en redes sociales, el paisa pudo sacar adelante a su familia, puesto que, como lo ha dicho en varias entrevistas, su infancia junto a su hermana Cintia estuvo llena de dificultades y su situación económica no era la mejor.

En los inicios de su carrera digital, sus millones de seguidores conocían de primera mano la relación que el señor ‘si a todo’ tenía con la también influenciadora Jenn Muriel y que terminó luego de 10 años a mediados de 2022.

Esto hizo Yeferson Cossio con las fotos de su ex

En sus más recientes historias, el creador de contenido realizó una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores, mismos que curiosamente le preguntaron el porqué no ha borrado las fotografías junto a su expareja.

Acompañado de su actual pareja ‘Yefito’ contestó sin pelos en la lengua:

“Borrar las cosas no va a borrar lo vivido. No quiero borrar lo vivido. Sea lo que sea que se haya vivido, me hizo quien soy, aprendí mucho. Ambos, porque no soy solo yo, estamos donde estamos gracias a eso, no voy a borrar nada”, contestó con total seriedad el influenciador, hecho que generó varios cuestionamientos en sus fans, quienes se preguntan si ‘Yef’ aún siente algo por Jenn.

