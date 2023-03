Yeferson Cossio reveló por qué mantuvo su nueva relación en secreto

Yeferson Cossio finalmente confesó lo que muchos de sus seguidores ya habían especulado en las redes sociales: oficialmente está en una relación con la creadora de contenido Carolina Gómez. Y si bien había asomado varios detalles que hicieron evidente su nuevo amorío, no fue sino hasta ahora que lo confirmó, explicando que había una razón de peso para mantener el asunto en secreto.

Durante las últimas semanas, el influencer ha estado compartiendo algunas historias de su viaje por Europa, visitando ciudades como Barcelona, París y Ámsterdam. Pero en muchos de sus clips ha figurado una misteriosa mujer que muchos internautas terminaron vinculándola como su novia por la fuerte química que se veía entre ellos.

Y si bien las acciones y el tiempo en pantalla que Yeferson Cossio le dedicaba a Carolina eran evidentes, no fue sino hasta ahora que el creador de contenido decidió revelar que en efecto está manteniendo una relación con ella.

A propósito de esto, aprovechó para comentar en un breve video la razón por la que había mantenido todo tan discreto y alejado de las redes sociales, tomando en cuenta los diversos comentarios que muchos internautas hicieron en relación a este tema.

“Me estaba molestando el tema de que se esconden y eso. Realmente no es eso, si nos escondiéramos no saldríamos en público. Solo que, pues, queríamos mantener las cosas alejadas de redes y nada, al final salí a decir eso para que vean que no estoy escondiendo nada”, dijo el colombiano.

Seguidamente comentó que seguirá bajo esta misma línea de ideas y mantendrá su relación separada de su trabajo en las redes sociales, ya que para él “es un error” y prefiere mantener las cosas aparte para que “duren”.

Además, Yeferson Cossio le dejó un mensaje a los detractores de la joven que la han estado criticando en las redes sociales, comparándola con sus ex, explicando que su novia no es ningún reemplazo y que para él es suficiente que ella sea autentica: “no entiendo qué es ese chiste de estar comparando una mujer con otra”.