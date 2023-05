El costoso ‘regalito’ que recibió Yeison Jiménez de reconocido artista, lo dejó encantado

Yeison Jiménez no se aguantó y respondió al hate que recibió por publicación con su pareja Foto: Instagram @yeison_jimenez

Yeison Jiménez es un cantante de música popular quien se ha dado a conocer desde hace varios años por su estilo e interpretación en cada uno de sus shows. Sin dejar de lado, que con su forma de ser ha logrado ganarse el cariño de sus fans, teniendo en cuenta las difíciles condiciones económicas que atravesó durante su niñez y parte de su adolescencia.

Ahora no pasa desapercibido por cada uno de los lujos que ha logrado conseguir gracias a su talento y por supuesto, otros negocios. En esta ocasión llamó la atención de sus seguidores al mostrar el regalo que recibió por parte de Sebastián Ayala, quien llegó hace algún tiempo a la esfera de la música popular y que ha contado con el apoyo de reconocidos cantantes.

Yeison a través de su cuenta de Instagram compartió el momento que lo dejó sorprendido. Al inicio del clip indicó: “Aquí abriendo un regalo que me acabó de llegar”, mientras que desenvolvía una gran caja que tenía una bolsa negra y fue llevaba entre algunas maderas y varios de sus amigos fueron quienes le ayudaron con este, pues se trataba de una motocicleta.

Ante el inesperado regalo no dudó en agradecerle a Ayala por el detalle, dejando claro que logró sorprenderlo debido al tamaño de este: “te amo Sebastián Ayala nunca cambies… Uy mar%c$, ahí tiene papá” Como era de esperarse los comentarios por parte de sus fans no faltaron destacando que este costoso regalo no se le da a cualquiera dejando ver la cercanía que tienen ambos y el vínculo que habrían construido a partir de sus roles como cantantes.

Lo que queda claro es que Ayala no escatima en gastos cuando se trata de sus amigos, varios se preguntan cuáles serán los próximos regalos que tendrá Yeison Jiménez para su amigo y colega. Por lo pronto sus seguidores esperan que comparta un video de que tal conduce la motocicleta dejando ver que si quedó totalmente feliz con su regalo.