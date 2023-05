Yeison Jiménez no se aguantó y respondió al hate que recibió por publicación con su pareja Foto: Instagram @yeison_jimenez

Yeison Jiménez sigue sumando éxitos a su carrera musical que lo consolidan como uno de los mejores exponentes de la música en Colombia y es que cada presentación del intérprete de ‘Ya No Mi Amor’ se llena de las más sinceras ovaciones.

Ahora, recientemente en una de sus posts en la red social el cantante ha publicado una fotografía junto a su pareja que dividió las opiniones de la comunidad digital, pues atacaron directamente las palabras que el cantante de ‘Vuelve Y Me Pasa’ escribió.

“Hoy está cumpliendo años la reina de la casa! Dios te bendiga amor 🥰 que cumplas muchísimos más #malgenio 🤨. 🎚️”, escribió al pie de foto el cantante Yeison Jiménez. A los pocos minutos empezaron los reproches en los que lo catalogaron hasta de despectivo por el simple hecho de dos palabras.

Las reacciones y las respuestas de Yeison Jiménez

Una de las respuestas que más destacan es la que hizo un hombre, quien le reprochó que el mensaje no solo era corto, sino que despectivo. “Con esa dedicatoria tan simple, tan seca y remata con una frase despectiva y poco agradable para una mujer, no es alago...la verdad, no publicaría nada”.

El cantante no se inmutó ante lo escrito, por lo que respondió de manera directa al usuario. “Sí a ti te da la gana de escribirle una biblia por redes para presumir amor a mí me da la gana de escribir ✍🏻 algo corto siempre y hablar en privado!”, indicó Yeison Jiménez.

De acuerdo a sus palabras para Yeison Jiménez solo existe una mujer que despierta su lado apasionado y romántico. Se trata de la joven Sonia Restrepo, a quien conoció hace muchos años cuando iniciaba su camino a la fama y con la que lleva años de relación.