“Sentí que me daba la pálida”: Jhovanoty reveló el trastorno mental que logró afectarlo en varias ocasiones

Jhovanoty es un reconocido humorista quien se ha destacado durante varios años en la emisora ‘Tropicana’, en donde no solo se ha encargado de hacer divertir a los oyentes sino que también imitar a varias importantes personalidades tanto de la farándula como de la política colombiana.

Hace algunas semanas Jhovanoty llegó a ser parte de ‘Día a Día’ programa matutino que ha atravesado por algunos cambios en los últimos días. Y es que precisamente en medio de la transmisión de uno de los capítulos uno de los invitados fue un psicóloga, quien indicó inició el tema hablando de la claustrofobia, el cual se desencadena por un miedo irracional e intenso a espacios cerrados.

Lo cierto es que muchos personas que lo padecen no saben que atraviesan por este trastorno, ya que no le toman demasiada importancia a este tipo de situaciones. A lo largo del diálogo Jhovanoty no dudó en preguntar sobre el momento que vivió hace algún tiempo. El presentador del matutino indicó que todo comenzó con un viaje que realizó de Melgar a Bogotá, en medio de este indicó: “Allí hay un túnel y entré. Me empezó a faltar la respiración, sentí que me entraba el veri, veri, la pálida como dicen acá”.

Seguidamente, Jhovanoty aseguró que aquella experiencias se dio mientras que iba en un bus, pues esto no le había sucedido mientras que maneja por esto tipo de lugares. Otra de sus compañeras, Catalina decidió intervenir y le preguntó hace cuánto tiempo se había dado el hecho. Ante la duda, el humorista agregó que había tenido lugar hace aproximadamente seis años.

Para muchos este tipo de situaciones tienen una completa relación sobre episodios traumáticos durante la infancia e incluso la adolescencia, pero Jhovanoty dejó claro que esto nunca le sucedió: “Yo nunca he tenido un trauma que de niño me dejaran encerrado, nada de eso”. Sin embargo, destacó que luego de esa situación este miedo siguió latente, destacando otra situación como la que se dio mientras que estaba en un ascensor y quedó en shock. La persona que se encontraba en el lugar tuvo que presionar el botón.

Finalmente, el equipo de presentadores le reiteraron su apoyo y por poder haber relatado este tipo de situaciones que no resultan nada sencillas de contar, teniendo en cuenta la cantidad de televidentes que suelen estar al pendiente de ‘Día a Día’.