Evil Dead Rase, considerada como un clásico del terror, llega este 2023 corrompiendo la imagen sagrada de una madre

Evil Dead Rase era una de las películas más esperadas por los fanáticos del cine, especialmente del género del terror, pues sus precuelas habían dado el nivel necesario para convertir a la saga en una de las más vistas y comentadas.

Lea también: “Qué asco”: critican a Sara Uribe por horrible maña y es comparada con ‘Epa Colombia’

En 1981 se estrenó The Evil Dead, una historia basada en el paseo de un grupo de amigos que sin culpa desata a varios demonios y tienen que luchar para salvar su vida y que esta entidad no se apodere de ellos.

La historia terminó siendo todo un éxito y la película es considerada como uno de los clásicos de terror, por ende, muchos estuvieron pendientes a que se lanzara la segunda y tercera versión de la misma.

Para la suerte de muchos, seis años después se estrenó Evil Dead 2, que era en parte una secuela y también contaba una historia nueva, pues al final, sus mismos creadores no estaban interesados en hacer todo exactamente igual, sino llevar a la pantalla grandes historias.

Lea también: Hermano de Shakira se habría ido a los golpes con Gerard Piqué por defender a su hermana

Confirmaron su objetivo en el 2013 lanzando Evil Dead en el 2013 y a pesar de que tiene muchas cosas nuevas, no pierde la esencia de algunos aspectos originales de las primeras películas, pues hace referencias bastante directas.

El 2023 llegó sorprendiendo a todos los fanáticos de esta entrega, esta vez adaptada a la actualidad, pero sin perder aspectos muy originales y legendarios que han sido manejados en sus versiones anteriores.

No es necesario haber visto dichas entregas para poder disfrutar de Evil Dead Rase 2023, pues es una historia completamente diferente, con personajes diferentes y un lugar nuevo dentro de la saga.

Por la cantidad de visitas que ha tenido en cine, la audiencia la ha acogido muy bien, sobre todo porque normalmente la figura materna, en otras películas, es aquella persona que salva, cuida y protege, pero en Evil Dead Rase se convierte en el personaje maligno y cómo este ente logra romper con ese vínculo natural entre hijos y madre, para que sea ella de la que tienen que esconderse, lo que genera mucha más inseguridad y una pérdida de lugar seguro.

En cuanto a la producción audiovisual, la película logró muy bien convertir a una mujer completamente bella y materna, en una mujer que desde cualquier punto de vista solo genera espanto y terror. Los efectos utilizados para romper el cuerpo y los huesos son casi perfectos, pues nadie notaría que están hechos digitalmente.

Lea también: ¿Mañana o noche?: Iván Lalinde reveló en qué momento del día prefiere hacer ‘el delicioso’

No se puede dejar por fuera la actuación de los actores, porque no solo se trata de la protagonista malvada, que puede dejar sin aliento a más de uno por sus mismas expresiones faciales, sino por los niños que no pudieron hacerlo mejor, sobre todo porque tienen que lidiar con la dualidad de ser buenos y malos.

Una de las cosas a resaltar es el manejo del sonido, no solo por la música, sino por los efectos de sonido, sobre todo para la voz de la protagonista, que en definitiva le pondrá los pelos de punta a muchos de los asistentes.

Buena porción de sangre y mucha adrenalina en toda la película, Evil Dead Rase ya está disponible en todas las salas de cine