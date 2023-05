¿Mañana o noche?: Iván Lalinde reveló en qué momento del día prefiere hacer ‘el delicioso’

Iván Lalinde siempre se ha caracterizado por ser un hombre muy privado con su vida personal, tanto así, que nunca ha hablado de su orientación sexual en ningún medio. Sin embargo, accedió a sentarse en el sofá de una de sus grandes amigas, Eva Rey, para hablar de muchos temas íntimos.

Iván Lalinde reveló en qué momento del día prefiere hacer ‘el delicioso’

La entrevista se volvió tendencia debido a la gran pelea que desató entre Iván y Agmeth Escaf, pues su amistad se acabó porque Lalinde defendió a Canal Caracol, quienes le habían dejado de pagar legalmente mucha plata que le pertenecía.

Sin embargo, no fue todo, pues en medio de su rutina diaria, confesó que se levantaba a las 3:30 de la mañana a entrenar y a las 9 de la noche ya estaba en su cama para dormir, a lo que Eva le preguntó si no había espacio para tener relaciones con su pareja, pues el mañanero no podía ser porque quien se iba a levantar a las 2 de la mañana.

Entre chiste y chiste, Iván Lalinde respondió a sí podían tener mañaneros y que cuando no, siempre existía la noche, por ende, aprovechaban para hacer diferentes cosas.

Sin duda, el hecho de revelar esas cosas generó muchos comentarios en redes sociales, sobre todo con la picardía con la que lo dijo.

A pesar de que no se sabe mucho de su relación amorosa, si dejó claro que no habla por pena, sino porque considera que son cosas demasiado personales para él a la que nadie debería importarle, pues también dejó sentado que la persona con la que tiene relaciones sexuales no debería ser tema de interés ni llamar la atención de nadie.