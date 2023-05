Tonino Mebarak, el hermano de Shakira que no la deja ni a sol ni a sombra (Foto: Getty Images / Europa Press)

Es obvio que las cosas entre Shakira y Gerard Piqué no están de la mejor manera, pues a pesar de que legalmente ya llegaron a un acuerdo, lo cierto es que la relación entre ellos no es la mejor, pues luego de la humillación que recibió la barranquillera, es obvio que ni lo quiere ver. Teniendo esto en cuenta, Gerard Piqué ha visitado Miami, pero no ha sido recibido de la mejor forma.

Desde un principio hubo problema, empezando porque Piqué no puede viajar con Clara a Miami porque, según el acuerdo, los niños no deben compartir con ella. Además de eso, se supone que Gerard Piqué tiene derecho a pasar 10 días con los niños, pero como estuvo viajando con Clara Chía, llegó un poco tarde a Miami, por lo que solamente le correspondían cuatro días con los niños.

Hermano de Shakira se habría ido a los golpes con Gerard Piqué por defender a su hermana

A pesar de que Piqué trató de pasar más tiempo con los niños, Shakira fue muy clara y no lo permitió. No se sabe si esto desató una acalorada discusión entre Piqué y Shakira, pero lo cierto es que, según Verónica Bastos, conductora del programa ‘La Mesa Caliente’, las cosas se tornaron violentas:

“La noticia del fin de semana es que, se supone, que Shakira tuvo una fuerte pelea con su ex y en dicha discusión supuestamente se tornó tan violenta que, al parecer, Tonino, el hermano de la cantante, se tendría que ir a golpes con Piqué para defender a su hermana. Según los rumores, la policía tuvo que intervenir para detener este altercado y debemos aclarar que no existe reporte policial, no existe un reporte oficial público sobre dicho incidente” aseguró la presentadora.

Por supuesto, nadie de la familia se ha pronunciado sobre la supuesta pelea.