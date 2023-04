Laura Ojeda, novia de Nicolás Petro, ‘se paró en la raya’ contra quienes critican a su bebé

Laura Ojeda ha sido tendencia nacional por varias semanas en Colombia debido a su inesperada relación con Nicolás Petro, el hijo mayor del Presidente Gustavo, porque además de que se dio en medio de rumores de infidelidad, ahora esperan un bebé.

Lea también: A trabajar: pequeño hijo de Ana Karina Soto ya genera ingresos y la presentadora tuvo revelar cómo

La primera crisis de la familia presidencial corrió por cuenta de Nicolás, quien se vio atacado por su exesposa Day Velasquez, quien precisamente era amiga de su actual novia. El escándalo se creció porque en medio de las críticas al hijo del político, se revelaron detalles de infidelidades y también de corrupción con dineros supuestamente adquiridos de forma irregular.

Laura Ojeda le contestó a quienes critican a su bebé

Luego de que la noticia del embarazo se confirmara, Laura Ojeda ha tenido que lidiar con decenas de malos comentarios en redes sociales, lo que la llevó a reaccionar y tras estallar, Laura publicó un comentario que dejó a varios sorprendidos porque incluso habló hasta de no perdonar.

Lea también: “Está más allá que acá”: Jessica de la Peña mostró cómo está su padre y usuarios están preocupados

“Cada vez que publico algo de bebé empieza la amenazadera, más bien reflexionen de todas sus fallas y dejen de buscar culpables, quien arremete contra un inocente, no tiene perdón de DIOS”, afirmó Laura Ojeda.

A pesar de que no nombró a nadie, algunos dicen que es para la misma Day, quien comenta constantemente cosas en Twitter. Cabe destacar que, el mismo comentario generó muchas polémicas en redes sociales y no dudaron en reaccionar: “Nadie edifica felicidad en dolor ajeno, arrepiéntase y busque la forma de ser una mejor persona por ese bebé que está creciendo dentro de usted”, ”Entonces no publique nada de su bebé y páselo en paz, para eso se mete con maridos ajenos y después se hacen las víctimas”