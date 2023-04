“Está más allá que acá”: Jessica de la Peña mostró cómo está su padre y usuarios están preocupados

Jessica de la Peña cuenta con muchos seguidores en sus redes sociales gracias a todo el amor que ha recibido durante años gracias a su carrera al frente de la televisión nacional. La presentadora, devolviendo un poco de amor, trata de tener una relación cercana con sus seguidores, así que ha mostrado cómo sigue su padre, pero parece que usuarios piensan que no durará mucho vivo.

Lea también: La millonaria suma que ofreció Shakira para que le cuiden a sus hijos

Muchos famosos están pasando por una situación similar y es que no se sabe lo que está pasando, pero varios se encuentran en duras situaciones con la salud de sus padres. Para no ir más lejos, el padre de Shakira también lleva una mala racha de salud de la que no ha podido salir, pues ha tenido que ser atendido en repetidas ocasiones.

En el caso de Jessica de la Peña, quien mostró por medio de una foto que su papá no se encontraba bien y ahora, luego de varias semanas, compartió el video de su padre caminando y tomando nuevos aires, confirmando que poco a poco estaba saliendo de la crisis.

Lea también: ¿La salvo de crisis económica?: Karol G ocultó el vínculo que tiene con Pablo Escobar hasta ahora

Sin embargo, los usuarios no se vieron muy seguros de que el hombre estuviera bien, pues empezaron a hacer comentarios que podrían incluso ser tomados como macabros:

“No ese señor ya está más allá que acá”, “así se ofendan mucho, pero esa señora ya debe darse cuenta que el señor no le va a durar toda la vida, ya quisiéramos todos que eso pasará, pero así la verdad duela, hay que decirla y afrontar”, “el trabajo, el deseo de dinero, no nos deja sacar esos espacios para compartir y cuando lo hacemos es tarde porque se ve que el señor no está ahí”, fueron las palabras de algunas personas.