Laura Ojeda mostró su embarazo del hijo de Nicolás Petro: así luce la modelo

La modelo y exprotagonista de novela, Laura Ojeda volvió a compartir una foto en sus redes en la muestra cómo avanza su embarazo. La joven abogada salió, al parecer, de su apartamento en Barranquilla de paseo este domingo y allí en el ascensor mostró su look con una jardinera de blue jean, sandalias y cola de caballo.

También les envió a sus seguidores que tuvieran un feliz domingo.

En la foto se aprecia cómo avanza su embarazo de Nicolás Petro, el hijo del presidente, Gustavo Petro así será de nuevo abuelo, esta vez de su hijo mayor.

Ojeda se mostró feliz compartiendo cómo crece su barriga al convertirse en mamá. Esto en medio del escándalo mediático que sufre su pareja tras las denuncias que hizo. Al parecer, la modelo tiene por lo menos más de cuatro meses de embarazo y fue felicitada por sus seguidores en redes.

Las indirectas entre Laura Ojeda y Day Vásquez en redes

Muy movidas estuvieron las redes sociales el pasado viernes 17 de marzo, en cuanto a las dos mujeres que actualmente giran en la vida del hijo mayor del presidente, Nicolás Petro investigado por las denuncias que hizo su exesposa Day Vásquez. Ahora Laura Ojeda, actual pareja del diputado del Atlántico fue quien apareció en Twitter enviando un mensaje del cual no hizo ninguna explicación, pero que dejó muchas dudas entre sus seguidores.

La modelo y abogada publicó su trino una hora después de que Day Vásquez, expareja de su actual novio, enviara otro indescifrable mensaje. Laura publicó en Twitter que “ni crea que a mí me va a chantajear” .

También, este jueves, Ojeda publicó otro mensaje dirigido, al parecer, a alguno de sus detractores. “Hay gente tan ridícula , estamos en un país con libertad de expresión y también con derecho a vivir mi vida como me da la gana , no tengo que esconderme ni mucho menos cohibirme de escribir o decir lo que siento,no hable de lo que no sabe y no defienda lo que no le consta” .

Por su parte, este viernes 17 de marzo, Day Vásquez de nuevo reapareció y escribió en Twitter que pese a las alarmantes denuncias que ya hizo, al parecer, tiene mucho más que aportar a este escándalo.

“No ha pasado nada, AHORA ES QUE VA A PASAR !!!”, publicó la exesposa de Nicolás.

Cabe recordar, que con las pasadas declaraciones de Day, también había formulado esta advertencia en sus redes, después de las cuáles se desataron las revelaciones que sacudieron al país y a la familia presidencial ¿Qué más tendrá qué decir? se preguntan en redes.

Lo cierto es que Day Vásquez no dio más detalles hasta el momento.