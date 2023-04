El Kanka presenta ‘Cosas de los vivientes’, su más reciente trabajo discográfico, personal y sincero

El cantante español Juan Gómez Canca, conocido en el mundo musical como ‘El Kanka’, con dos kas, como él lo dice cuando preguntan por su nombre artístico, se ha convertido en uno de los artistas españoles más representativos de su país, además, ha logrado trascender fronteras llegando hasta otras latitudes, entre las que por supuesto se encuentra Colombia, un país con el que tiene mutuo amor y que constantemente queda en evidencia en sus presentaciones en vivo y gracias a las nuevas dinámicas, también en las redes sociales.

El malagueño visitó Bogotá, para hablar de su más reciente disco ‘Cosas de los vivientes’, un trabajo de estudio que llega cinco años después de que fuese publicado, ‘El arte de saltar’, en el año 2018. En Publimetro estuvimos conversando con el cantautor sobre este álbum, al que él mismo cataloga como personal y el más sincero de su repertorio.

“Cosas de los vivientes es una canción del disco, pero la frase en sí se me ocurre después de una sesión de psicoanálisis, estaba yo contándole todas mis mierdas a mi psicoanalista, cuando ya me levanto del diván y estamos en la puerta, ella empieza a toser y le digo ¿estás malita, estás enferma? Y ella me dice -sí, pero estas son cosas de los vivientes- y a mí me pareció muy bonito. De hecho yo lo incorporé como una enseñanza, uno siempre piensa que los psicoanalistas todo lo que dicen hay como una sabiduría ahí, y quizás no, quizás me lo dijo porque sí, pero yo lo interpreté como algo de sabiduría, por todo lo que yo le había estado contando antes. Estar resfriado y todo lo demás, son cosas que nos pasan a los que estamos aquí, quizás no hay que darle tanta importancia, el rato que nos toque vivir, nos resfriaremos y tendremos miedo, iremos al psicólogo y también iremos a conciertos, nos enamoraremos y todo eso, mientras estemos aquí nos pasarán cosas de los vivientes, cuando nos muramos ya no”.

El Kanka se ha caracterizado por tener unas letras bastante profundas, llenas de historias, que siempre se quedan en la mente de quienes las escuchan, ya sea porque les recuerdan a alguien, porque las dedican, porque les evocan una época de su vida, o porque se identifican tanto con lo que se narra en ellas que sienten como si el español se hubiese metido en sus cabezas y terminó volviendo los pensamientos en canción. Por eso le preguntamos al artista por su proceso de composición y cómo llega a escribir esas letras llenas de amor y poder.

“En mi caso yo no me planteo nunca hacer las canciones para un disco, eso no ocurre jamás, yo voy haciendo, por ejemplo, ahora mismo acabo justo de terminar una canción en el hotel. Yo no sé si esa canción va a entrar en un álbum o no, no sé qué voy a hacer con ella, cuando me toque grabar dentro de dos años veremos si esta va dentro, si queda fuera, o lo que sea, tampoco te diría que me espero sentado a que me lleguen los dioses a decirme algo, o sea, a mí me gusta mucho componer, es un proceso del que disfruto bastante, aunque es verdad, cuando estoy componiendo me obsesiono y estoy como bastante con la cabeza ahí, tampoco me gusta estar todo el rato componiendo, pero es un proceso que disfruto de verdad, entonces cuando te digo, llevo un mes y no tengo ninguna canción entre las manos, ya yo mismo me autoobligo un poco.

Pongo el chip y a lo mejor no me pongo a componer inmediatamente, pero quizás sí que estoy un poco más alerta, a ver si algo que leo en un libro o algo que escucho en una canción o algo que me dice un amigo en una conversa, algo de eso me inspira y puedo tirar del hilo de ahí para hacer una canción. Yo noto como que pongo el chip de vamos a componer, y eso afortunadamente ocurre muy a menudo, porque de verdad es algo que me gusta y me siento casi incómodo cuando pasan muchos meses y no tengo nada nuevo con lo que trabajar”.

Su nuevo disco ‘Cosas de los vivientes’ tiene 14 canciones, de 28 que tuvo en lista para ser incluidas en el álbum, algo que no le había sucedido antes, que contrario a verlo como un problema resultó ser una ventaja, pues tuvo de donde escoger lo que más se adaptara a lo que quería transmitir, dándole una curvatura particular al mensaje con el que quiere llegar.

“Hay canciones un poquito de todo, ciertamente creo que me he puesto muy personal, creo que he sido muy sincero en este disco realmente más que los otros, que creo que también los otros lo he sido, pero en este creo que es más todavía. Le he visto un valor también artístico a la honestidad, me parece que hay algo ahí como también muy llamativo a nivel estético, el sincerarse.

Hay temática amorosa, que eso no puede faltar en ningún disco, porque es algo siempre muy inspirador, dentro del amor, si se le puede llamar así, hay dos canciones que están más dedicadas a la amistad, una canción que se llama ‘Eres’, que es un piropo a una amiga, por cierto, colombiana, a la que quiero mucho y otra canción que es la historia de dos amigos de toda la vida que se encuentran. Me parece guay, que haya dos canciones dedicadas a eso y luego creo que hay mucho vitalismo, también la palabra vida o el verbo vivir aparece mucho en el disco y creo que será porque me estoy haciendo ya mayor, ya he cumplido los cuarenta y le estoy viendo la oreja al lobo o algo y pienso que estoy muy reflexivo a ese respecto, se habla de la muerte también. Creo que hay algo de Carpe Diem, hay un poco de aprovechar el poquito rato que estamos aquí. Me parece que eso es lo que más aparece en el disco y por eso creo que está guay”.

El artista es muy querido en Colombia y cada vez que anuncia concierto la boletería termina agotándose. Por eso, el país se ha convertido en una plaza más que obligada, necesaria en su carrera. Acá tiene muchas amistades relacionadas con el mundo musical que admiran y recomiendan su trabajo, como si fueran un o una fan más, claro, eso sumado a los miles de personas que siguen sus pasos y celebran como propio cada éxito que tiene y si existe la oportunidad de verlo en vivo no pierden la oportunidad de disfrutarlo. El Kanka estará presentando su nuevo trabajo discográfico en vivo, en Medellín el 22 de junio, en Cali el 23 de junio y en Bogotá el 24 de junio, sin duda una excelente noticia para todos sus seguidores.