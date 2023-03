Critican el nivel educativo de Mateo Carvajal por su lenguaje en un polémico video

Mateo Carvajal ha recibido una serie de comentarios negativos gracias a un polémico video que publicó en su cuenta de Instagram, el cual más allá de generar controversia por su mensaje, terminó siendo criticado el lenguaje que maneja. De hecho, varios usuarios de esta red social cuestionaron el nivel educativo que tenía el joven.

A través de diversas historias y publicaciones, el atleta ha sabido abrirse paso en el mundo de las redes sociales, siendo ubicado con uno de los influencers más destacados del país gracias a su contenido enfocado en el humor, aunque con cierta frecuencia suele involucrar detalles de su vida, su relación con su hijo, Salvador, además de la divertida dinámica con su prometida Stephanie Ruíz.

Pero en una reciente publicación terminó sorprendiendo a más de un internauta al subir un video en donde compartió un pequeño extracto de una entrevista en la que participó, dándole un importante consejo a la nueva generación de influencers basándose en su experiencia y en lo que ha podido ver con otros de sus colegas.

Y si bien la intención de Mateo Carvajal era buena, varios de sus seguidores terminaron criticando el clip, pero no por las recomendaciones que hizo, sino por el lenguaje que manejó a lo largo de la entrevista. Y es que según los usuarios de Instagram, estuvo lleno de muletillas y varias palabras malsonantes.

“Y la universidad para cuándo? O ya no esta de moda estudiar?”, “Este man no sabe sino decir ‘w***n’”, “Y qué sentido tiene con tantas groserías? De verdad, en serio, no merece escucharlo” y “Creo que hay un poco de consejo en tu rosario de groserías” son algunos de los mensajes que se pueden leer en el post de Mateo Carvajal.

Sin embargo, el creador de contenido no se quedó de brazos cruzados y a través de sus historias aprovechó para pronunciarse respecto a las críticas y a su nivel académico.

“No terminé full las cosas que estudié, pero a mí sí me sirvió. Las materias que vi, las cosas que me ponían a hacer, el grado de responsabilidad que usted adquiere, esas cosas suman”, dijo en tono serio el atleta. Además, le respondió a algunos de sus seguidores que le hicieron críticas en la sección de comentarios de su más reciente post.