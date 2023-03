La razón por la que Mateo Carvajal rechazó participar en MasterChef Celebrity

Mateo Carvajal le reveló a sus seguidores que tuvo la oportunidad de sumar un reality show más en su carrera, contando la historia sobre la invitación que recibió a participar en MasterChef Celebrity Colombia. Sin embargo, relató cuál fue la razón por la que se vio obligado a dejar pasar la oportunidad.

El joven ha logrado conseguir la fama a propósito de este tipo de programas, comenzando con su victoria en el ‘Desafío Súper Humanos’ en 2017, conquistando la competencia por completo. Recientemente también se unió a ‘Survivor: la isla de los famosos’ pero no duró mucho tiempo, decepcionando a muchos de sus seguidores en el proceso.

Pero a través de una reveladora historia de Instagram grabada por su prometida, Stephanie Ruíz, el atleta comentó que si bien ha hecho varios chistes respecto a que ha tenido la oportunidad de participar en MasterChef, la verdad si llegó a recibir una invitación para figurar en una de las varias ediciones que ha tenido el programa en este formato.

“Se lo juro que a mí una vez me invitaron a MasterChef, se lo juro. Y me decían dizque: ‘no, ahí le ponemos un profesor’”, dijo Mateo Carvajal mientras estaba preparando café en la cocina.

Seguidamente, contó la razón por la que tuvo que rechazar la invitación al famoso programa, confesando que sus habilidades culinarias son muy limitadas, y que incluso con un profesor veía poco probable que desempeñara un buen papel en la competencia.

“Si supieran que yo no sé un c****. Aquí sí me defiendo”, dijo el creador de contenido refiriéndose a un entorno más tranquilo.

También se puede escuchar que su prometida le comenta que tomó la decisión acertada, ya que terminó coincidiendo con él en relación a sus habilidades en la cocina. “Le voy a decir una cosa: ahí sí cierre Instagram del bullying que le hacen”, dijo la pareja de Mateo Carvajal.