“Esto no es pudor”: La propuesta ‘subidita’ de tono de Jhovanoty que molestó a presentadores de ‘Día a Día’

‘Día a Día’ es uno de los programas más reconocidos en el país, teniendo en cuenta la trayectoria que ha tenido. Aunque ha pasado por algunos cambios tanto en su contenido como en quienes lo dirigen esto no ha sido impedimento para que varios televidentes lo sigan sintonizando y buscando entretenerse durante las mañanas.

Además, hace pocos días se conoció que el famoso humorista Jhovanoty, una de las caras principales de la emisora Tropicana, ahora es parte del matutino. A lo largo del programa de este 29 de marzo uno de los primeros que temas en tratar fue el rechazado video en que una serie de personas desnudas caminan por las calles de Guatepé en Medellín y por supuesto, las declaraciones por parte de los presentadores no se hicieron esperar.

Uno de los primeros en referirse al tema fue Jhovanoty, quien no solo se rio de lo ocurrido, sino que también, aseguró que no le parecía incorrecta esta situación, por el contrario, era algo que debería replicarse en otros escenarios. Tanto así, que les realizó la propuesta a los otros presentadores con el fin de replicar esta situación. Ante el hecho la reacción por parte de sus compañeros no se hizo esperar.

En medio de las incómodas declaraciones, quien intervino fue Catalina Gómez aunque en principio le causó risa y aseguró: “Pero, Jhovanoty aquí en Bogotá también hace mucho frío”. Seguidamente, Lalinde con el fin de no ahondar más en el tema indicó que esta situación no era la primera vez que se presentaba, pues según él, ya había ocurrido en Medellín y resaltó: “La gente está loca”.

Como era de esperarse el resto de los presentadores tampoco guardaron silencio Calero agregó: “Qué mejor busquen una playa nudista”. Y Catalina siguió refutando las anteriores declaraciones Jhovanoty asegurando que estaban muy bien, el ‘regaño’ por parte de las autoridades, pues en el lugar pudieron estar presentes varios niños.

Finalmente, el humorista no se quedó callado e indicó: “En la tarde en la noche que niños va a ver a esa hora”. Por su parte, Cruz fue quien le respondió en esta ocasión dejando claro que hay sitios para llevar a cabo este tipo situaciones y Lalinde no dudó en apoyarla asegurando que todo se hace en su debido lugar y a su debido tiempo.