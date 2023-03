“La Vicky tiene tumbao”: Vicky Dávila se dejó ver bailando y cantando a grito herido canción de Shakira

Vicky Dávila es una reconocida periodista quien ha hecho parte de varios importantes medios tales como: Noticiero TV Hoy, La FM, Noticias RCN, RCN radio y actualmente es la directora de revista Semana. De acuerdo a los datos suministrados por Comscore desde hace varios meses el medio ha logrado ser el más leído en el país contando con más de 10 millones de usuarios.

Sin embargo, en esta ocasión la periodista volvió a encantar a sus seguidores, pero no con sus reportajes o entrevista sino por su voz. Como bien se sabe su gusto por la música es indescriptible y por supuesto, ha realizado algunos covers de famosas canciones en las cuales los halagos no han faltado por parte de sus fans y esta oportunidad no fue la excepción y el turno fue para Shakira.

Le puede gustar: ¿Hijos como lujos? Ex de Alejandro Riaño mostró la admiración que siente por De la Espriella y causó revuelo

Dávila a través de su cuenta de Instagram compartió un corto clip en el que interpreta ‘TQG’ el más reciente éxito entre Shakira y Karol G. La periodista cantó mientras que la pista se escuchaba de fondo, en principio se mostró sería frente al espejo, pues al parecer, esto se dio mientras que se preparaba para salir al aire. Segundos más tarde y sintiendo mucho más la canción comenzó a bailar mientras que utilizaba una brocha como micrófono.

Al final del corto clip las risas por parte de Vicky no se hicieron esperar y terminó bailando en su silla. Además del video agregó: “Minutos antes de salir al aire a las 12 en Semana jajja hay que relajarse para entrar a “torear” los temas”. Si bien, el clip fue compartido hace pocas horas este ya cuenta con más de 38.7 mil visitas y las reacciones por parte de los usuarios de Instagram tampoco se han hecho esperar.

También puede leer: Catalina Gómez terminó con los ojos aguados tras sentido momento en Día a Día, “muy doloroso y frustrante”

Varios internautas no dudaron en destacar el talento con el que cuenta la periodista: “Ajó le quedó súper”, “La Vicky tiene tumbao”, “Canta como los ángeles”, entre otros. Sin embargo, también se aprecian varios comentarios, pero no por su rol como cantante sino por su labor periodística, pues muchos aseguran que no están de acuerdo con varias de sus declaraciones desde hace algún tiempo y aún más desde que hace parte de la famosa revista.