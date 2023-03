“Solo tenga cuidado”: Alejandra Giraldo lanzó ‘amenaza’ que vino acompañada de inesperada experiencia

Alejandra Giraldo es una famosa periodista quien hace parte de las primeras emisiones de noticias Caracol en compañía, de Andrés Montoya. Sin dejar de lado que la paisa suele ser muy activa en sus redes sociales en donde busca compartir no solo algunos detalles de su vida, sino que también, defiende varias causas animalistas que se presencian en distintos lugares del país.

Y es que el cariño no ha sido solo por parte de algunos televidentes, también por varias personalidades del mundo del entretenimiento y así lo dejó ver a través de su cuenta de Instagram. Allí, hasta hizo una amenaza y dejó ver que el amor que siente por los animales resulta ser indescriptible sin importar que cuenten con un dueño y una familia que les dé amor y cariño.

Le puede gustar: ¿Trágico final? Jessica Cediel mostró su talento como estilista y dejó preocupado a más de uno

De acuerdo con la imagen compartida se trata de una imagen de Giraldo bastante triste en donde Tatiana Franco, reconocida expresentadora de ‘Muy buenos días’ relató lo sucedido. Franco inició sus declaraciones asegurando: “No sé si me ahorque por subir esta foto, pero no saben la gratitud enorme que siento por esta mujer”. Asimismo, resaltó que aunque no son las amigas más cercanas, suele verse muy poco quedó sorprendida, pues horas antes había realizado una publicación en la que pidió ayuda para su mascota Lorenzo.

Seguidamente, Tatiana aseguró que a penas la periodista vio su publicación no dudó ni un segundo en escribirle e incluso no se despegó del teléfono toda la noche hasta que ella logró contactarse con un veterinario, recibir las respectivas recomendaciones y enfatizó que Giraldo sufrió al igual que ella.

También puede leer: ‘Chichila’ Navia reveló que la fajaban porque estaba “gorda” durante famosa telenovela con Andrés Parra

La expresentadora del matutino indicó que es increíble como existen personas que pueden llegar a caer tan bien: “se roban un pedazo de tu corazón y te manifiestan su solidaridad infinita”. Finalmente, agradeció a Alejandra por su labor y resaltó que era adorable.

Minutos más tarde, la periodista no dudó en referirse al tema y agregó: “No te voy a ahorcar solo ten cuidado al caminar por los andenes, hay muchos adoquines sueltos”, en medio de risas aseguró la presentadora.