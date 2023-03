“Solo a mí, debería importarme”: Érika Zapata le ‘cantó la tabla’ a quienes hablan de su situación amorosa

Érika Zapata es una reconocida periodista y presentadora quien se dio a conocer en noticias Caracol siendo la corresponsal en Medellín. Sin dejar de lado, su presencia en ‘La Finca de hoy’ programa en donde ha tenido la oportunidad de compartir las diferentes experiencias que se viven en el campo. Teniendo así, la oportunidad de llevar a cabo dos de sus más grandes pasiones, los ciudadanos y el periodismo.

Y es que no solo han sido cada uno de los reportajes los cuales han llamado la atención de los televidentes, pues también lo ha sido su situación sentimental, la cual ha generado polémica, ya que indicó que no ha tenido una relación formal, pues su prioridad siempre ha sido estudiar y así poder salir adelante con su familia.

Le puede gustar: Jessica Cediel reveló cómo lleva a cabo su “viaje espiritual” y dejó sorprendido a más de uno

Sin embargo, esto ha sido la noticia principal desde hace algunos meses y por ende, una serie de comentarios han llegado a sus distintas redes sociales. Ante el hecho, la periodista decidió referirse al tema a través de su cuenta de Twitter al parecer, con el fin de dar su punto de vista frente a este tipo de situaciones.

Érika inicio su relato indicando que luego de un largo tiempo logró entender y darse cuenta el valor que tiene como persona y que ella vale la pena a pesar de los errores o desaciertos que pueda llegar a tener. Asimismo, agregó: “He visto muchos medios que opinan de mi situación que solo a mí me debería de importar”.

También puede leer: ¿Felicidad absoluta? Laura Acuña mostró al hombre que ahora la consiente y hasta le prepara sus comidas

Seguidamente, Zapata aseguró que había llegado a concluir que no hay mejor forma que enamorarse de sí misma, siendo este el momento perfecto para hacerlo: “Feliz de mi vida y no me voy a distraer con lo que nunca me ha desvelado”.

Como era de esperarse los comentarios por parte de sus seguidores no faltaron en donde apoyan sus palabras y resaltan que algunos medios dan mucho más crédito a aquellos detalles de su vida privada que a lo verdaderamente importante que resulta ser su carrera como periodista.