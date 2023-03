“No tiene tamaño para lo que dice”: le llueven críticas a WestCol por ofender fuertemente a Ibagué

‘WestCol’ vuelve a figurar en las redes sociales con una gran polémica que lo ha llevado a ser atacado por una gran cantidad de internautas, luego de que en una de sus transmisiones ofendiera fuertemente a Ibagué y a todos sus habitantes, indicando que era una calamidad nacer en esa tierra.

El creador de contenido había pasado desapercibido durante las últimas semanas, luego de haber protagonizado una serie de escándalos por una de las acciones de ‘La Liendra’ en los premios Esland a principios de este año. Antes de eso, el joven también figuró al protagonizar un breve romance con Aida Victoria Merlano.

Puede leer: ¿Terminaron mal? Aida Victoria Merlano y Westcol se lanzan indirectas en las redes

Pero tal parece que el colombiano sigue queriendo dar de qué hablar, pero por motivos equivocados. Y es que a través de uno de sus streamings no se contuvo al dejar salir una serie de fuertes ofensas contra Ibagué y sus habitantes, indicando que la zona es solo un “hueco” y que vivir allí es desmoralizante.

“Una de las cosas más me llena a mí por dentro es decir que Ibagué es una mi***a, no sé si a ustedes les llena eso (...) Me da como ganas de seguir mis sueños de avanzar, como de decir: ‘brother, la vida a veces es cruel, a veces estamos mal, pero no nacimos en Ibagué, no nacimos allá, gracias a Dios la estamos rompiendo’” dijo WestCol en tono de burla.

Lea también: ¿Ardido? ‘Westcol’ habló sobre los rumores de su ruptura con Aida Victoria Merlano

Esta serie de comentarios desató el descontento de muchos colombianos, en especial de aquellos que residen en Ibagué, dejándole varios comentarios negativos al joven a través de distintas plataformas digitales: “no tiene tamaño para lo que dice”, “hueco en el que usted nació”, “este lo que es un resentido porque como solo lo conocen en Medellín”.

Tras la ola de críticas, WestCol decidió pronunciarse a través de una breve historia de Instagram, indicando que todo se traba de un juego y que realmente no tiene ese tipo de sentimientos contra Ibagué u otra región de Colombia o el mundo.

“No se tomen todo tan a pecho, porfa. Si ustedes saben que su ciudad es muy chimba no tienen que estar respondiéndome a mí. Yo sé que Ibagué es chimba, parce. Como jod***s a Bogotá, como jod***s a Pereira, como jod***s aquí nosotros en Medellín, dején de ser tan cristalinos”, dijo el streamer entre risas.