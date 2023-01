¿Terminaron mal? Aida Victoria Merlano y Westcol se lanzan indirectas en las redes

Aida Victoria Merlano y su expareja, el streamer Westcol, parece que no terminaron su relación como muchos de sus seguidores esperaban, ya que a pocos días de que el joven anunciara que ya no estaban juntos, una serie de indirectas de ambas partes se pudieron ver en las redes sociales.

Muchos internautas ya especulaban que la relación entre las dos figuras colombianas había llegado a su fin, en especial después de que ya no aparecían juntos en las historias de Instagram o en los streams del colombiano, llevando a muchos usuarios de las redes a especular una ruptura, la cual terminó siendo un hecho.

Y a pesar que ninguno de los dos dio una versión respecto a qué los llevó a terminar, tal parece que el desenlace no fue el esperado por los internautas, ya que tanto Aida Victoria Merlano como WestCol lanzaron varias indirectas en las redes en donde se atacaban entre ellos.

“Tiene nombre de persona buena... Aidamente no es como suena”, escribió WestCol haciendo referencia al más reciente tema de Shakira. Acto seguido, cuando el streamer anunció que esta abordando un vuelo para ir a Barranquilla, la creadora de contenido le respondió de manera contundente: “avísame cuando aterricen. Para irme”.

Sin embargo, a través de sus historias, Aida Victoria Merlano dejó ver que solo se trataba de un juego y que realmente la relación no quedó en malos términos. De hecho, en otras historias se puede ver que está paseando junto a WestCol.

También decidió continuar con el juego, grabando al joven mientras escuchaba una canción de vallenato. A propósito de esto, Aida le aseguró a sus seguidores que él aún no se recupera de su ruptura escribiendo: “@westcol Él no me supera”. Este último clip sería la confirmación por parte de la colombiana de que en efecto ambos terminaron su relación, pero quedaron como buenos amigos.

Avísame cuando aterrices. Para irme. — AIDA VICTORIA (@aidavictoriam) January 22, 2023