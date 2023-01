“Yo la cagué”: Westcol y Aída Victoria Merlano aparecieron y contaron por qué terminaron

Aída Victoria Merlano y Westcol fueron una de las parejas más comentadas, teniendo en cuenta que muchos usuarios no podían creer que Aída se había fijado en un niño, pues sus ex’s siempre eran mayores que ella. Sin embargo, el idilio duró muy poco. Todo habría terminado por culpa de Westcol.

De lo que dejaban ver, Aída se había enamorado de él por su personalidad, su forma de ver la vida, sus ganas de salir a delante y lo grande que soñaba. Pero fue precisamente esto lo que llevó a Aída a decirle que no podían seguir.

En medio de un live para la plataforma de Twitch, en donde normalmente transmite Westcol, aparecieron los dos hablando de su relación y lo que realmente sucedió:

“Yo acepto que yo fui el que la cagué. Pero yo no la cagué a mal, o sea, no es que haya hecho una cagada, solo era yo y ser yo, a ella no le gustó” empezó diciendo Westcol.

“Yo le decía que él no era especial, a él no le nacía decirme ‘mi amor, ponte linda, vamos a cenar’, o sea, era una cosa básica, para él era ver una película luego de hacer streaming, hubiese sido lindo que en algún momento él me hubiera dicho ‘ponte linda, vamos a cenar’, cosas así. O de repente tener un detalle o decir vámonos a Guatapé dos días, pero no le nacía. Aparecerse al menos con una flor, ese tipo de cosas” terminó confesando Aída.

En redes sociales aseguraron que se trataba solo de querer, pero Westcol aseguró que para él no hay nada más importante que el trabajo. Básicamente, tenía dos opciones: o ser buen novio o ser buen streamer.