¿Ardido? ‘Westcol’ habló sobre los rumores de su ruptura con Aida Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano y su pareja, el streamer Westcol han puesto su romance en duda durante las últimas semanas ya que más allá de compartir juntos, se ha hecho evidente que cada quien está por su cuenta. Sin embargo, el joven aprovechó una pregunta de un seguidor para aclarar su situación actual, pero dejó ver que no estaba muy contento de hacerlo.

El par protagonizó uno de los romances más polémicos de 2022 debido a diferentes factores que iban desde lo rápido que inició su relación hasta otro tipo de rumores que hablaban de un acuerdo comercial entre ambas partes hasta un amorío en donde solo Aida saldría beneficiada.

Sin embargo, los dos personajes colombianos han hecho evidente que no le prestan atención a los rumores y que de hecho deciden jugar con ellos, burlándose y haciendo bromas al respecto en sus redes sociales, todo esto mientras protagonizan divertidas escenas románticas.

Pero en las últimas semanas ambos han estado haciendo sus vidas por separado, de modo que Aida victoria Merlano tiene un buen tiempo que no aparece en las historias o los streams de WestCol y viceversa, algo que definitivamente ha llamado la atención de sus seguidores.

A propósito de esto, uno de los seguidores del streamer decidió encararlo al pedirle que confiese de una vez por todas que él y Aida Victoria Merlano ya no son una pareja. La petición parece que terminó molestando mucho a WestCol, ya que su respuesta fue contundente y ofensiva.

“Me acabo de meter a tu perfil y tenés una barriga estratosférica, algo que va más allá del cosmos, algo semejante a un costal de yuca. Entonces, ¿pa’ qué quiere saber si terminé o no con Aida?”, comenzó el streamer. “O sea, evidentemente posibilidades que tú la conquistes hay pocas. Puede que sí, bro, lo puedes intentar, pero con ese desespero no vas a lograr nada”.

Sin embargo, en una entrevista reciente comentó que a pesar de que no se vean juntos, su relación con la influencer sigue activa. Pero el otro streamer no puedo evitar burlarse de él debido a ciertos gestos y palabras incómodas que dejó ver durante la transmisión y que indicarían que la relación no pasa por su mejor momento.