¿Todo bien en casa? Sobreactuado ritual de Gema en ‘El Desafío The Box’ causó revuelo en redes

‘El Desafío The Box 2023′ tuvo su noche de estreno este 22 de marzo luego de varias sorpresas debido a los distintos participantes con los que contará el programa. Sin embargo, estas no serían las únicas sorpresas, pues el reality también realizará algunos cambios en las playas, pues ahora los participantes debería pagar para poder ser parte de estas.

En este primer capítulo los televidentes pudieron conocer por primera vez a los concursantes, pero quien se robó la atención hasta de sus compañeros fue Gemma, una artesana de Moniquirá, Boyacá. Pues mientras cada uno celebraba, descansado o buscaba relacionarse con sus otros compañeros ella, por el contrario, salió a elevar unas oraciones y agradecimientos.

En este primer momento, al parecer la concursante sacó tiempo para realizar las que serían algunas alabanzas. Si bien, estaba junto a sus compañeros ellos no lo tomaron de mala forma simplemente decidieron guardar silencio ante el hecho, pero la reacción de sorpresa por parte de algunos tampoco se hizo esperar.

Horas más tarde, el inesperado momento volvió a repetirse esta vez en medio de la soledad, en donde las lágrimas comenzaron a recorrer su rostro, lo que generó controversia entre los televidentes resultó ser que no lograban entender las palabras que decía Gema.

Y esto no es todo, pues luego resultó en medio de una discusión con su equipo, pues Guajira le pidió que no hiciera algunos comentarios mientras ella estaba presente, pues esto podría predisponer a los demás integrantes y por ende, hacer que pierdan las pruebas. Ante el hecho, Gema no se molestó, sino que lo tomó con la mejor actitud mientras que saludaba a las mariposas.