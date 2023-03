“Tengo la voz para hacerlo”: Jessica Cediel se lanza como cantante y aclaró que no le importan las críticas

Jessica Cediel es una reconocida presentadora quien ha hecho parte de varios programas televisivos, como lo son: ‘Muy buenos días’, ‘Yo me llamo’, ‘La Descarga’, entre otros. Sin dejar de lado, que la bogotana también tiene varios proyectos en Estados Unidos, país que se ha convertido en su segundo hogar y también, el que suele visitar constantemente.

La bogotana ha demostrado el gusto que siente por las redes sociales en donde comparte varias de sus rutinas de belleza, nuevos proyectos y otras de sus pasiones. Sin embargo, hace unas cuantas semanas compartió un clip cantando, motivo por el que fue duramente criticada por sus seguidores, pues resaltan que no tiene talento para cantar, sino que, por el contrario, en su rol como presentadora le va muy bien.

Aunque varios usuarios pensaron que esto simplemente se trataría de un simple gusto al parecer, esto iría más allá. Jessica fue entrevista por el programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’ en donde reveló que llevará a cabo oficialmente su carrera como cantante. En medio de la promoción de una nueva película de la que hará parte aseguró: “Este año quiero sacar una canción es lo único que me falta y tengo voz para hacerlo”.

Asimismo, la presentadora reiteró que antes de que la ataquen aclara que ella se preparará lo suficiente para llevar a cabo esta faceta, pues resaltó que este es un rol al cual le tiene bastante respeto. Además, reiteró que para los gustos los colores: “Cuando usted se prepara y hace las cosas de corazón todo se logra”.

Como era de esperarse los comentarios por parte de sus seguidores no faltaron en donde le pidieron que no se dedicara al canto, pues esta no es su fuerte y que sea parte del mundo del entretenimiento no quiere decir que sea buena para todas las labores que esta esfera conlleva. Por otra parte, hubo quienes aplaudieron sus declaraciones y la forma en que recibe las críticas, pues no resulta fácil arriesgarse a este tipo de escenarios.