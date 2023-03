Aida Victoria Merlano casi es detenida en un aeropuerto de México por esta razón

Aida Victoria Merlano dejó ver a través de una historia de Instagram el incómodo momento que vivió en un aeropuerto de México, publicando que el equipo de seguridad del lugar casi la detiene a ella y a su acompañante por un pequeño problema.

La influencer ha pasado sus últimos días en tierras mexicanas, mostrando varios detalles de su travesía, desde algunos asuntos laborales hasta otros más relajados en donde aparece disfrutando de la cultura del país centroamericano y de sus lugares turísticos.

Puede leer: Aída Victoria Merlano habló sobre todas la precauciones que toma al salir a la calle

Sin embargo, no todo ha sido del agrado de la joven, ya que a través de una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram dejó ver que tuvo un pequeño percance con los agentes de seguridad de un aeropuerto de México, revelando que casi se mete en problemas por algunos elementos que al parecer no eran del todo permitidos dentro del país, o al menos no en grandes cantidades.

En la historia, Aida Victoria Merlano explica que todo salió “OK” en relación al departamento de migración, pero comentó que algunos productos como cremas y cosméticos fueron confiscados. “Migración todo ok, pero no los productos de más de 100ml. En el filtro de seguridad”, indicó la influencer con mucho pesar, al igual que su acompañante.

Lea también: Severo Sinvergüenza le hizo picante propuesta a Aida Victoria Merlano y esto respondió

Otro detalle que Aida Victoria Merlano destacó en esta dinámica de preguntas y respuestas fue su situación legal en Colombia, luego de que hace varios meses saliera una orden de aprehensión en su contra, la cual fue desestimada rápidamente. Y es que un usuario de Instagram aprovechó la oportunidad para preguntarle si ella estaba en medida de casa por carcel.

“Claro, casa por cárcel World Tour. Por eso tú me ves en Cartagena, Medellín, Cali, Ciudad de México, Monterrey y próximamente tu ciudad más cercana”, dijo la creadora de contenido con sarcasmo, mientras indicaba con un mensaje escrito en la historias que no era cierto lo de esta medida.