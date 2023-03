“Se notó la rabia”: Alejandra Giraldo mostró la inesperada situación que atravesó mientras estaba en vivo

Alejandra Giraldo es una comunicadora social y periodista quien desde hace un tiempo ha sido la cara principal de la primera emisión de noticias Caracol, en donde se ha ganado el cariño de sus seguidores y de sus colegas debido a la sencillez y la espontaneidad que la caracteriza. Aunque estuvo ausente del medio debido a una intervención ha dejado claro que la apasionada informar y estar cerca de la gente.

Además, de su participación en televisión también suele ser muy activa en sus redes sociales en donde busca acercarse a cada uno de sus seguidores y porque no relatar algunas de las situaciones que ha tenido que atravesar. Sin embargo, en esta ocasión causó risas entre sus fans, ante la inesperada situación que vivió, pues no solo causó algunas risas, también algunas lamentaron el hecho.

A pesar de la molestia que esto habría ocasionado, Giraldo no lo compartió con bastante gracia en su cuenta de Instagram e incluso aseguró: “¿Qué tal la risita de Tatiana y Julián?” A lo largo del clip se observa como Tatiana Gordillo, mejor conocida como la ‘biciperiodista’ le dio paso a la periodista, quien indicó: “Tatis me acaban de meter una mojada”. Sin embargo, enfatizó que estos suelen ser gajes del oficio que se pueden llegar a presentar en cualquier momento.

Seguidamente, Giraldo indicó que lo importante siempre será informar a los televidentes y llevar a cabo su labor como de costumbre. Asimismo, las risas entre sus colegas no se hicieron esperar, pues en medio de la trasmisión agregó que le tocaba correrse debido a repetitiva situación.

Además, del clip la presentadora aseguró: “Al carrito que me bañó. Gracias, egggcelente servicio”, en compañía de algunos emoticones de risa. Como era de esperarse los comentarios por parte de sus seguidores no se hicieron esperar en donde no dudaron en reírse frente al hecho. Asimismo, varios internautas enfatizaron que la rabia por parte de la periodista era más que notoria y ante estas declaraciones, ella indicó que era justo, pues el conductor logró dejarla empapada, sin dejar de lado, el frío que tenía estas altas horas de la mañana.