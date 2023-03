Los Duarte, su música y su pasión por alegrar los corazones de quienes los escuchan

La música mueve a todo el mundo, desde el más grande hasta el más pequeño, sobre todo porque se dice que es una de las mujeres de volver a activar la mente cuando se tiene pérdida de memoria.

Michael y Lorena Duarte son dos hermanos que han logrado sacarle una sonrisa a más de uno con su música, pero sobre todo con su noble corazón, pues constantemente visitan geriátricos para visitar a aquellos abuelitos que, por diferentes cuestiones de la vida, han sido abandonados en un solo lugar.

Muchos de ellos ya no recuerdan varias cosas de su pasado, su familia poco o nada va a visitarlos y la música que hacen Los Duarte es lo poco que les queda.

Los dos hermanos iniciaron su carrera musical siguiendo las órdenes de su abuela, quien, al parecer, también amaba la música como ellos.

“Todo inició cuando yo tenía 15 años. - empezó diciendo Michael- Mi abuela Antonia, por parte de papá, tenía a su nieta favorita y a dicha nieta no le hicieron fiesta de 15 años, seguramente porque había algún problema económico o algo. Tengo otra prima muy contemporánea que le hicieron una fiesta. En esa fiesta, hubo una parranda vallenata, con caja, guacharaca y ella dijo, ’les voy a regalar un acordeón, tienen que aprender a tocar, van a formar un grupo vallenato y tienen un año para aprender y cantarle a su prima’. El asunto es que cuando se llegó ese año, cantamos en la fiesta de 16 años de mi prima y mi prima se puso a llorar al frente de todo el mundo, que qué parranda tan mala, que dejáramos de tocar. Eso fue algo muy triste para mi hermano, para mi primo y para mí también, pero yo me hice juramento a mí mismo: ‘tengo que continuar con la música’” y no decepcionó a su familia.

A pesar de que esas primeras presentaciones no fueron las mejores, luego de varios años de aprendizaje, Michael y Lorena miran con orgullo su recorrido en la música.

Su abuela fue un gran pilar en su vida y en su carrera, “hoy en día la recordamos y evocamos su memoria dándole alegría a otras personas. Yo me acuerdo que yo siempre había querido tocar en la universidad, pero no pagaban los padres. Cuando yo estaba como en novena semestre y me dijeron ‘Michelle ya hay presupuesto, trae la banda’ y cuando me contrataron, ese día mi abuela se murió y decía, ‘mierda, yo tanto que soñé con tocar aquí y la abuela falleció'” reveló Michael.

Una de las acciones más bonitas que han hecho, es ir a los geriátricos no solamente a regalar canciones, sino que también a dar tiempo de calidad, como dicen ellos:

“El momento fue desde que mi abuela falleció, como que queríamos que ella se sintiera orgullosa de ver hasta donde hemos llegado con este proyecto. Decidimos empezar a ir a muchos lugares donde hay personas de la tercera edad, no solo a regalarles canciones, sino también a pasar momentos lindos con ellos, a darles tiempo de calidad y lo que dice mi hermano que es algo muy importante, es que siempre que vemos la sonrisa de un abuelito es como ver a nuestra abuela reflejada en ellos entonces es algo muy lindo. Es un proyecto que hemos tenido la oportunidad de hacer en Colombia, en Estados Unidos y pues queremos llevarlo a muchas partes del mundo” afirmó Lorena.

Y es que el sentimiento por su abuela llega tan alto que incluso aseguran que las palabras de ellos cuando ganen un Grammy será para ella:

“Que Dios la tenga en la gloria y yo le dedico este premio hombre a mi abuela Antonia” asegura Michael que serían sus palabras, que además irían en un verso cantado.

Sin duda, Los Duarte tienen claro su objetivo en la música y de seguro, al paso que van, llegarán muy lejos.