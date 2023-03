Pilar Schmitt en problemas: se subió a una prueba del ‘Desafío The Box’ y tuvo que pedir ayuda

‘El desafío The Box’ está por empezar y muchos presentadores han querido unirse al reto de probar las diferentes pistas con las que cuenta este año el reality, pero parece que están tan difíciles que la presentadora Pilar Schmitt casi se desmaya en pleno noticiero Caracol.

Iván Lalinde se midió al reto de subirse a diferentes pruebas y la verdad es que le fue bien, pues sobrevivió y pasó las pruebas con más facilidad. Pero no fue el caso de pilar Schmitt, quien hizo una nota para Noticias Caracol, desde la ciudadela de boxes que el canal adecuó para llevar a cabo el programa.

En un momento dado, le pareció buena idea subirse a una de las pruebas del aire que consistía en subirse a una plataforma pequeña sostenida por una cadena que se balanceaba constantemente.

A pesar de que Pilar estaba muy bien agarrada con sus manos, la presentadora se encontraba demasiado nerviosa, sobre todo porque trataba de agarrar el micrófono con su brazo, básicamente.

Cuando pasó dicha prueba, tuvo que subirse a otro tubo rojo que le costó incluso más, pues apenas se subió, pidió que la ayudaran a bajar, pues se sentía demasiado nerviosa.

Lo más gracioso es que nadie se inmutó en ayudarla, incluso en el estudio nadie se mostró preocupado:

“Ya llevo aquí mucho tiempo. Sebastián Martino, por favor, ayuda. No, no, no, no… Por favor alguien que me ayude… ¡Auxilio!” terminó por decir la presentadora en pleno programa al aire.

Su compañera en set, de la forma más calmada, le respondió, “‘Pili’, cuídese, por favor. Nos vemos más adelante”, terminó por decir.

A pesar del susto, se sabe que el programa cumple con todos los protocolos de seguridad para que nadie salga herido mientras realiza las pruebas.