“Este hombre está de un juicio”: Paola Jara dedicó mensaje de cumpleaños a Jessi y las críticas no faltaron

Paola Jara es una cantante de música popular quien se ha convertido en una de las artistas más destacadas en este género siendo parte de varios escenarios nacionales e internacionales. Sin dejar de lado, su relación con Jessi Uribe la cual ha estado atravesada por varias críticas debido a una posible infidelidad por parte del bumangués a quien era su pareja en ese momento.

Este marte 22 de marzo Jessi Uribe se encuentra celebrando su cumpleaños número 37 y como era de esperarse su pareja no dudó en dedicarle unas sentidas palabras con el fin de demostrarle el amor y cariño que siente por él. A través de su cuenta de Instagram compartió una serie imágenes desde el inicio de su relación, su matrimonio y también, de algunos de sus shows: “Hoy está cumpliendo años el amor de mi vida, con quien literal, canto, río y lloro”.

Seguidamente, la paisa aseguró que Uribe es su compañero de vida, con quien sueña y tiene la oportunidad de vivir los momentos más hermosos e inolvidables del mundo. Asimismo, reiteró los mejores deseos para su vida: “Qué tu noble corazón nunca cambie. Te amo mi niño hermoso, mucha salud y vida”. Como era de esperarse el intérprete de ‘Dulce pecado’ respondió el mensaje de su esposa primero, agradeciéndole por cada uno de los momentos que le ha regalado y por supuesto, el amor que siente por ella.

Sin embargo, la serie de comentarios fueron los que se robaron el show en medio de la publicación y las risas no faltaron por parte de los usuarios de las redes sociales: “Lo están cuidando… Sandrota”, “Ella sabe cumplir su promesa, lo está cumpliendo muy bien”. Ante el hecho la serie de reacciones no han faltado entre quienes no están de acuerdo con esta relación a pesar de que ya ha pasado un buen punto, pues enfatizan que les sorprende el comportamiento de Jara y Uribe ante su vínculo.

Sin embargo, hubo quienes decidieron defender a los artistas resaltando que cada persona hace lo que quiere con su vida, sin importar que sus decisiones no sean del agrado del resto de las personas. Asimismo, agregaron que lo importante resulta ser el talento con el que cuenta cada uno de los artistas y también, su felicidad. Lo cierto es que a pesar de los malos comentarios la pareja sigue disfrutando juntos.