¿Por qué Paola Jara no es mamá?, video que se hizo tendencia es viejo

Jessi Uribe ya tiene varios hijos con Sandra Barrios, su exesposa, pero luego de haberse casado con Paola Jara, el cantante reveló que quiere más al lado de Paola. A pesar de que los dos cantantes se encuentran en un momento muy feliz de su vida y disfrutando su matrimonio, el tema de sus hijos no parece tan claro, según lo que reveló Paola.

Hace poco Jessi Uribe fue tendencia en redes sociales luego de aparecer cantando al lado de su hija mayor en un concierto y la verdad es que dejó a más de uno con la boca abierta por el talento que tiene su hija Luna para la música y el canto.

Sin duda, Jessi tiene una excelente relación no solo con sus hijos, sino con los niños en general, por eso mismo desea tener muchos más con Paola Jara.

¿Por qué Paola Jara no quiere ser mamá?

En medio de una entrevista de Jara con Laura Acuña del 2022, el tema de los hijos salió a relucir y la cantante colombiana no dejó pasar el momento para aclarar el asunto. Dicho video se hizo viral en redes sociales, pero los que pocos saben es que se trata de una entrevista bastante vieja, por lo cual, podría no corresponder a lo que directamente piensan los cantantes en la actualidad.

En dicho video, Paola aseguró “ese tema lo vivo pensando y la verdad no sé. Yo creo que me da miedo, es una responsabilidad tan grande y una decisión tan importante que no sé por qué la he postergado muchos años de mi vida. Ya lo hemos hablado, él ya tiene cuatro y quiere más”

A pesar de lo estable que ha sido la relación entre Jessi y Paola, la pareja no ha anunciado nada sobre nuevos integrantes de la familia y parece que no será pronto, pues la pareja se encuentra bastante ocupada con su agenda profesional.