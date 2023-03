Así fue la acalorada pelea entre Wilder Medina y Catherine Mira en ‘La Isla De Los Famosos’

La convivencia en la tribu Koi de ‘La Isla De Los Famosos’ cada vez se pone más álgida y es que las diferencias entre los miembros de ese equipo se hacen sentir cada vez más en cada capítulo del programa.

Y una fuerte discusión fue la gran protagonista en el reciente episodio la cual estuvo a cargo de la actriz Catherine Mira y el futbolista Wilder Medina. Todo se dio por la decisión del actor Federico Rivera en pedir que voten por él en el concejo tribal para así fortalecer a la tribu, debido a la lesión que tiene en su mano.

La postura de Federico le garantizaría a Catherine una oportunidad más dentro de la competencia, por lo que le insistieron a lo demás votar por él, sin embargo, Wilder Medina reiteró que es a Catherine a quien quiere fuera del programa y esto desató la ira de ambos concursantes. Según Wilder Medina esto se trata de una estrategia de ambos y que ella manipuló a Federico para quedarse.

“Yo la quiero sacar desde un principio, se lo digo acá y se lo he dicho en la votación ¿por qué? Porque es la más débil y lo ha demostrado. Yo quiero fortalecer mi tribu, entonces viene a hacerme un show acá”

Agregó que él no ha insultado a nadie por lo que Catherine Mira de inmediato lo refutó y agregó que todas las personas han visto cómo ha sido el trato que ha recibido ella, mientras pedía que pensaran en Federico.

“Este man es un grosero. Yo también le digo a usted la verdad, es un guache, un gamín, una persona grosera, irrespetuoso es lo que es usted hermano, no sabe tratar a las mujeres y no sabe tratar a nadie. Usted no sabe ser amigo”

— Catherine Mira