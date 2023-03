“Cuidado la demanda”: Lina Tejeiro imitó a Francia Márquez tras polémicas palabras y fue blanco de críticas

Lina Tejeiro es una actriz, modelo y creadora de contenido quien se ha destacado en distintas producciones tales como: ‘La ley del corazón’, ‘Padres e hijos’, ‘A corazón abierto’, ‘¿Quién es la máscara?’, entre otras. Sin dejar de lado, su gusto por las redes sociales en donde se ha encargado de ser una de las figuras más destacas en el mundo digital debido a sus distintas imitaciones y por supuesto, la belleza con la que cuenta.

Sin embargo, en esta ocasión no solo causó risas, sino que también, fue el centro de varias críticas por su más reciente TikTok, en el cual utilizó un corto fragmento de la polémica entrevista de Francia Márquez, en el cual la vicepresidenta aseguró: “Subí en helicóptero y hoy salí y me vine en helicóptero, voy a seguir las veces que vaya voy a ir en helicóptero, le guste a la elite colombiana o no”.

Además, de la imitación la actriz indicó: “Cuando uso el ascensor para subir un piso”, en medio de algunas reacciones de risa. Como era de esperarse las críticas no pudieron faltar por parte de varios internautas, algunos indicaron que esto se trata de un claro insulto para Márquez: “Ahora la acomplejada de la Francia la denuncia por racismo”. “Pues al menos a ti no te han intentado matar por subir el ascensor, cuando tu vida esté en peligro hablamos, digo no tengo nada en contra del video pero ya decir lo del ascensor como si Francia andar en helicóptero no más porque si”.

Sin embargo, varios usuarios tomaron la noticia con bastante humor en donde dejaron claro que el talento para la actuación en Lina resulta ser algo indudable. Además, resaltaron que desde hace varios días estaban esperando que la actriz compartiera este clip, pues suele realizar aquellos TikToks que se encuentran en tendencia.

Ante sus declaraciones Tejeiro no se ha referido al tema, pues siempre ha preferido tomar la mayoría de las coas de la mejor forma posible y por supuesto, con bastante humor. Sin dejar de lado, que varias figuras del mundo del entretenimiento no dudaron en disfrutar del clip, entre ellos, Sebastián Caicedo, Alejandra Buitrago, Nicolás Arrieta, entre otros.