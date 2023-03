Lina Tejeiro y la grotesca explicación que dio sobre de dónde vienen sus extensiones

Sensualidad y belleza, esas son solo algunas de las cosas que la actriz y modelo Lina Tejeiro destila por medio de sus redes sociales en las que también da espacio algunas veces a lo que es la jocosidad.

Y así lo ha hecho en una de sus más recientes publicaciones en la red social Instagram desde donde por medio de un video en el que hace un perfecto lip sync de uno de los audios virales en Internet, reveló cómo se creó las largas extensiones.

En el clip ella responde a una pregunta que hacen sobre dónde compró la peluca pero usando un lenguaje que causó risa para muchos y significó algo vulgar para otros.

“Yo esta peluca, la he estado tendiendo de todos los pelos que se me caen en el cul…, en la panocha, en el sobaco. Todos los pelos que se caen los colecto y pude lograr hacer esta peluca en entre seis a 12 meses, creo que me duró como un año en hacerlo. Fue muy fácil porque realmente yo soy una persona súper peluda, de hecho, me dijeron que si yo quería salir en la película Jumanji si quería ser el chango. Me encanta porque obviamente es pelo natural, es mío, a veces huela a camarón, pero es normal, ya sé de dónde viene el olor, por ejemplo, está parte sé que viene del cul…, viene del área prohibida y lo bueno es que no me tuve que gastar 400 dólares”, dice Lina Tejeiro.

Como era de esperarse tras la publicación y ver la manera perfecta en la que la actriz se aprendió el audio para repetirlo consiguió una amplia variedad de reacciones. “Volvió la reina del TikTok! 🙌 😂”, “Ayyyy Lina tu eres un show no sé si reír o asquear 😂 😂 😂 😂”, “Ja ja ja ja muy auténtica para opinar parece santandereana”, destacan entre los mensajes.