Keyla, de ‘La Descarga’, reveló por qué le gustan los hombres tan mayores

Keyla ha sido una de las que más se quedó en el programa de ‘La Descarga’, logrando llegar hasta la recta final. Ahora, en medio de su entrevista para de ‘Día a Día’, la cantante decidió revelar qué es lo que le ve a los hombres mayores.

Lea también: ¿Kimberly Reyes tendrá OnlyFans?, así respondió ella y dejó sorprendido a más de uno

Además de la buena competencia de talento que había en la casa, algunos participantes llegaron y aprovecharon para fortalecer sus vínculos y relaciones personales. Dos de ellos fueron Keyla y Breiner, quienes tomaron protagonismo a lo largo de los capítulos, ya que cada vez se volvían más fuertes en cuanto a su relación.

Algunos usuarios mostraron su inconformidad porque Keyla seguía siendo muy pequeña. A pesar de que ya es mayor de edad, la diferencia de edad entre ella y Breiner es abismal.

En medio de la entrevista que tuvo en ‘Día a Día’, Keyla habló abiertamente de por qué cree ella que le gustan los hombres mayores:

“Cuando estaba en el colegio me gustaba el profesor. Yo estuve leyendo y creo que me gustan mayores porque de pronto pueden llegar a tener más claro lo que quieren, su vida más organizada, su trabajo, algo un poco más sólido. Soy fan de las relaciones serias, no me gustan ni el cuento, ni que solo salgamos, entonces salimos y no tenemos título de nada. La explicación psicológica es por mi papá. Mi papá no estuvo en la casa y mi abuelo fue mi imagen paterna y falleció hace dos años”

Lea también: “No importa lo que tenga que soportar”: Carolina Cruz reapareció con un contundente mensaje

Usuarios en internet han mostrado su inconformidad con la relación, pero Keyla asegura que es un buen hombre, además se ha portado de maravilla con ella y la trata como una princesa.