¿Kimberly Reyes tendrá OnlyFans?, así respondió ella y dejó sorprendido a más de uno

Kimberly Reyes se ha vuelto tendencia y usuarios de internet la persiguen constantemente desde que se anunció su separación. Además de haberle inventado varios rumores de romance, algunos hasta le han pedido que abra una plataforma para contenido exclusivo.

Lea también: “No importa lo que tenga que soportar”: Carolina Cruz reapareció con un contundente mensaje

Kimberly ha generado siempre muchas emociones en sus seguidores, sobre todo cuando sube una que otra foto, dejando ver sus atributos físicos que encantar a muchos.

Ahora, luego de revelar que no tiene compromisos, usuarios no han dudado en pedirle que no solamente se quede con la profesión por la que la han conocido, sino también por contenido exclusivo, teniendo en cuenta que tiene fama y de seguro facturaría muy bien.

En medio de una dinámica de preguntas en redes sociales, usuarios fueron directos y le preguntaron si sería capaz de tener una cuenta en esta plataforma, a lo que ella contestó con un vestido de baño, con un contundente no, con la mano.

¿Kimberly Reyes abrirá OnlyFans?

Usuarios se han lamentado la respuesta de Kimberly Reyes, pues definitivamente hay muchos que desean ver mucho más de lo que muestra a través de sus fotos y videos.

Lea también: “La vida es un ratico”: Carolina Gómez hizo reflexión de vida mientras posaba en bikini

A pesar de la petición casi firmada por sus seguidores, ella tiene claro que al final no lo disfruta ni lo necesita.

Por ahora, Kimberly Reyes no ha aparecido en nuevos rumores de romance, además dejó claro que está disfrutando su vida y su etapa de soltera con todas las de la ley.

No terminó mal su matrimonio, pero está tomándose el tiempo para sanar correctamente y poder conocer a alguien nuevo.

Por como dijo las cosas, es probable que todos se queden con las ganas de verla en otro ambiente, pues no será ni ahora ni nunca.