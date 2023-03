Keyla, de ‘La Descarga’, defendió a Breiner e Iván Lalinde la criticó en vivo

‘La Descarga’ fue la excusa perfecta para conocer nuevas personas, sobre todo a quienes están encaminados por la misma profesión. Keyla y Breiner encontraron en la casa musical su nido de amor, pues los cantantes formalizaron su relación. Por más de que quisieron, trataron de llegar hasta la final juntos, no pudieron y ella aprovechó eso para revelar detalles íntimos de los dos.

Lea también: ¿Kimberly Reyes tendrá OnlyFans?, así respondió ella y dejó sorprendido a más de uno

Para muchos espectadores, la relación de los dos cantantes no llegará muy lejos, sobre todo porque afuera se viven cosas completamente diferentes que al estar en una casa encerrados sin una posibilidad de algo más.

Keyla habló de Breiner en entrevista de ‘Día a Día’

En medio de su entrevista en ‘Día a Día’, Keyla aprovechó que no estaba con Breiner para, por fin, revelar qué es lo que más odia o menos le gusta de la personalidad de Breiner:

“Al inicio de todo, yo veo los videos y decía ‘no me gusta porque no es la mejor manera de’, pero él tiene un corazón muy lindo y tiene errores como todos. Pero sí, una cosa que me molestó, es que no era la forma de decir las cosas”

Ivan Lalinde no dejó de tirar la espinita, pues aseguró que estaba hablando de esa forma simplemente porque estaba muy enamorada, no porque fuera objetiva, pues para nadie es un secreto que a Iván no le cae para nada bien Breiner, pues ha sido grosero en varias ocasiones.

Lea también: “No importa lo que tenga que soportar”: Carolina Cruz reapareció con un contundente mensaje

En medio de eso, Carolina Cruz salió a defenderla, ya que la vio un poco achantada, asegurando que no era un problema que lo defendiera ni que estuviera enamorada de él, pues según lo que reveló, él se ha portado tan bien, la ha apoyado y ha sido tan especial, que es inevitable que no se enamore.