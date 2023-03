“Es difícil y complicado”: Ramiro Meneses relató el trastorno que padece y cómo lo afronta desde hace años

Ramiro Meneses es un reconocido actor, productor y director quien ha hecho parte de innumerables producciones tales como: ‘Café con aroma de mujer’, ‘La ley del corazón’, ‘Sin senos si hay paraíso’, entre otras. Sin dejar de lado, que logró convertirse en el ganador de ‘MasterChef Celebrity’ en el año 2022 y desde allí, su paso por el mundo culinario se expandió, llegando a tener su propio negocio de comidas rápidas en la capital.

En medio de una entrevista con Marlon Becerra, Ramiro reveló que padece del síndrome de Asperger. El reconocido actor aseguró que este trastorno suele ser difícil y complicado de llevar sobre todo cuando se está en el núcleo familiar. Seguidamente, Meneses relató: “Cuando uno ve ya la vaina de cerca, tiene mucho que ver con todo”.

Le puede gustar: Érika Zapata mostró su “primera vez” y sorprendió a muchos porque fue a sus 27 años

Asimismo, Meneses reveló que dejó de pintar durante mucho tiempo, pues le costaba mucho poder hacerlo. Además, reveló que los ruidos fuertes suelen alterarlo, poniendo como ejemplo que él siendo músico en su casa o en su carro no puede hacerlo. Sin dejar de lado, los gritos y demás sonidos, en medio de sus declaraciones indicó que su paso por ‘MasterChef Celebrity’ fue algo complicado debido a la presión por cada uno de los alimentos, el tiempo, las recetas y cada uno de sus compañeros.

Aunque para algunos fue toda una sorpresa Ramiro, indicó: “Todo me tocaba calcularlo antes para poder manejar la cosa”. El ganador del programa de cocina en el año 2022 aseguró que en muchas ocasiones no está, siendo este un gran problema a la hora de mantener una relación e incluso confesó que esto también ha sido complicado con su hija: “A veces me encuentro con ella diciéndome: pa, pa, pa y yo qué pasó. Te acabó de preguntar tal y tal cosa”.

También puede leer: “Como quieren andar buscando viejas”: Mary Méndez dejó en evidencia a colega que terminó ‘emburundangado’

¿De qué se trata el Síndrome de Asperger?

De acuerdo con la Confederación de Autismo de España, El Síndrome de Asperger es un trastorno del neurodesarrollo; el cerebro de la persona con este padecimiento funciona de manera diferente a la habitual, especialmente en la comunicación e interacción social y en la adaptación flexible a las demandas diarias.

Asimismo, el portal aseguró que este síndrome comparte las características nucleares del autismo. La persona con Síndrome de Asperger tiene dificultades en la comunicación social y en la flexibilidad de pensamiento y comportamiento. Sin embargo, tiene un lenguaje fluido y una capacidad intelectual media e incluso superior a la media de la población.

Algunos de los síntomas que se presentan se dan a partir de que la persona tiene dificultad para entender la comunicación no verbal (gestos, expresiones faciales, tono de voz, etc.) y los mensajes sutiles que se transmiten a través de este canal. Puede hablar durante mucho tiempo de sus temas de interés, pero tiene dificultad para saber cuándo terminar la conversación. Le cuesta elegir temas de los que “hablar por hablar” o tener una charla “social” con otras personas.