“Como quieren andar buscando viejas”: Mary Méndez dejó en evidencia a colega que terminó ‘emburundangado’

Mary Méndez es una reconocida presentadora, quien figura como una de las principales caras del programa de entretenimiento ‘La Red’ en compañía de Frank Solano, Carlos Vargas, Juan Carlos Giraldo y Carlos Giraldo. Sin dejar de lado, su faceta como empresaria de productos saludables, la cual ha logrado ser todo un éxito en distintos lugares del país.

La samaria suele ser muy activa en sus redes sociales en donde busca compartir varias detalles de su vida privada. Además, del detrás de cámaras durante el programa, sin embargo, en esta ocasión llamó la atención de sus seguidores al revelar un presunto caso de ‘paseo millonario’.

Mary inició su relato indicando: “Que se vaya con las que le echan burundanga yo les voy a echar un cuento”. Seguidamente, la presentadora aseguró que a uno de los integrantes del equipo de ‘La Red’ según ella, por andar buscando lo que no se le ha perdido terminó emburundangado.

La samaria reveló que los hechos se dieron por parte de una mujer, que hasta terminó dejándolo sin nada: “Pues como quieren andar en la calle buscando viejas”. Como era de esperarse las risas por parte de sus colegas no se hicieron esperar, hasta de la propia Directora del programa, Jenny Córdoba, quien agregó que Mary lo había boleteado con toda.

Asimismo, quien decidió intervenir en medio de las declaraciones de la samaria fue Carlos Vargas: “Con el perfil de mujer que él anda yo pensaría que sí”. A lo que Méndez muy segura le respondió que no se trataría de pensar, pues en realidad fue lo que sucedió.

Sin embargo, la situación no terminó allí, ya que Carlos Giraldo indicó que había un dato interesante, pues no solo el sujeto, sino el 98% de los hombres preferirían a las mujeres implantadas. Ante el hecho, la molestia de Mary fue más que evidente y enfatizó: “Afortunadamente, las mujeres no vivimos para lo que los hombres quieran, gracias. Bueno no todas”.