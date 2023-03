“Se acabó todo”: Yina Calderón confirma que le dirá adiós a la guaracha con un atrevido video

Yina Calderón terminó por confirmarle a sus seguidores lo que ya venía asomando durante las últimas: el fin de su carrera como cantante de guaracha. Pero tal parece que seguirá figurando en el mundo artístico, ya que estrenó un atrevido adelanto de su próximo video musical con un nuevo estilo.

La creadora de contenido le comentó recientemente con mucho pesar a sus seguidores que dentro de poco estaría abandonando su carrera en el mundo de la guaracha, sorprendiendo a varios internautas ya que esa era una de sus principales fuentes de ingreso, además de haber demostrado lo mucho que le gustaba participar en este tipo de proyectos musicales.

Puede leer: Critican a Yina Calderón por darle a sus seguidores un ‘importante’ consejo paternal

Sin embargo, tal parece que seguirá figurando en el mundo artístico, ya que si bien no seguirá produciendo temas de guaracha, sí continuará en el área musical, algo que dejó claro con un pequeño adelanto de su nuevo tema titulado ‘Beso de tres’.

En este breve clip se puede escuchar que el nuevo ritmo con el que decidirá continuar su carrera artística será el dembow, con tonadas más urbanas y un ambiente más moderno.

Pese a este cambio, seguirá tomando elementos de su anterior estilo, algo que quedó muy claro al presentar un breve video en donde se ve luciendo poca ropa mientras hace twerking junto a otra chica, justo como ha hecho en producciones anteriores que han sido tildadas de polémicas por estas mismas razones.

Lea también: “Un espécimen nunca antes visto”: Llueven críticas a Yina Calderón por decir que en Europa la miran extraño

Y este caso no es la excepción, ya que muchos internautas no tardaron en criticar la publicación de la joven, resaltando no solo lo vulgar del breve clip que compartió, sino también la polémica letra de su siguiente tema.

“Momentos que mantienen humildes a Colombia”, “Se acabó todo, el Arcangel Gabriel tocará su trompeta en pocos días”, “Diosito cómo desveo esto”, “Por eso los extraterrestres no hacen contacto” y “Esta vieja tiene serios problemas psicológicos” son algunos de los comentarios que se pueden leer a propósito de la nueva faceta de Yina Calderón.