Critican a Yina Calderón por darle a sus seguidores un “importante” consejo paternal

Yina Calderón se llevó una serie de críticas de varios internautas tras haber compartido en una de sus historias un consejo “importante” para todos sus seguidores, en especial para aquellos que son padres, haciendo una pequeña pausa durante su viaje por Europa para dedicarles unas palabras de valor.

Durante los últimos días, el contenido de la joven ha estado enfocado en su recorrido por el viejo continente, empezando su travesía por España y seguidamente por Francia, en donde ha visitado varios lugares emblemáticos de las zonas, además de gastar algunos euros en todo tipo de mercancía de las tiendas locales.

Pero en su más reciente parada en París, Yina Calderón y su familia no solo estuvieron haciendo turismo y comprando detalles, sino que también aprovecharon para dar una vuelta por un lugar bastante “mágico” del continente: Disney World París.

En una serie de diversos clips, la creadora de contenido dejó salir su niña interior al disfrutar del lugar, grabando todos los alrededores de la zona y visitando varias tiendas en donde compró algunos souvenirs para sus familiares, los cuales mostró en diversos clips y reveló los precios de los mismos, indicando que la mayoría de ellos eran bastante costosos.

Luego de estos clips, la empresaria decidió abordar otro tema en relación Disney World París, aprovechando la ventana de las redes sociales para darles un par de consejos a sus seguidores, en especial aquellos que son padres o tienen planeado tener hijos en el futuro.

“Me hacen el favor y nos vamos a poner a trabajar como un hijue***a porque no podemos dejar de traer a nuestros hijos a Disney, no importa. Y si no, démosle educación para que puedan ellos tener un futuro y trabajar hijue***a y venir a conocer Disney”, dijo Yina Calderón en una de sus historias.

Sin embargo, varios internautas no se tomaron los consejos de la influencer muy bien, indicando que la sugerencia no era las más viable, en especial para la economía actual, señalando también que no todos sus seguidores tienen el mismo poder adquisitivo que ella para cumplir este tipo de sueños.

“No es nada fácil este tipo de viajes, además no todos sus seguidores tienen los mismos ingresos que ella”, “Sé una mujer que la sigan por su educación, no dejas ningún ejemplo a nadie” y “Facilito que es viajar a Europa” son algunos de los comentarios que se pueden leer en varias publicaciones que lograron rescatar la historia de la joven.