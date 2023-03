“Un espécimen nunca antes visto”: Llueven críticas a Yina Calderón por decir que en Europa la miran extraño

La DJ Yina Calderón sigue mostrando cómo se lleva a cabo su anhelado viaje al viejo continente, pues ha ido contando por medio de sus historias en la red social Instagram la manera en la que ha sido su experiencia.

Si bien días atrás se quejó del frío que hace, además de quejarse de la moneda colombiana en comparación al euro, ahora ha llegado para decir que la gente europea la ve rara por su aspecto, el cual creía sería común allá, pero tal parece que sus expectativas estaban más que erradas.

“La cultura europea es un poquito más clásica. Entonces todas las personas, o la mayoría de personas que pasan por el lado mío se quedan viéndome como extraño. Yo pensé que aquí iba a encontrar más pelos de colores, más tatuajes en el rostro de una persona y no, no los hay casi. Así que se me quedan viendo y quedo como que… Entonces me he sentido como un… Los niños se me quedan viendo, así como muy extraña, entonces ósea que son más clásicos a la hora de vestir, de arreglarse y yo pensé que no iba a ser así”, dijo Yina Calderón.

Una cuenta dedicada al espectáculo colombiano rescató el clip y como era de esperarse las reacciones de la comunidad digital no se hicieron esperar. “Acá también la vemos cómo extraña 😂😂 un espécimen nunca antes visto”, “Una cosa es ser mente abierta y otra ser ñera 🤷🏻‍♀️” y “No creo que sea por su apariencia debe ser porque grita para todo”.

Es de recordar que los atuendos típicos en Europa incluyen bonitos vestidos, trajes, abrigos largos, bufandas y boinas. El término alta costura se asocia a la moda francesa y significa, en términos generales, prendas más elegantes hechas a mano o por encargo.

Y en el caso del cabello las parisinas en concreto y las francesas en general, siempre escogen colores luminosos y con mucha personalidad pero con una sola condición : que parezca naturalmente suyo. Y no como el caso de Yina Calderón que tiene una mezcla de colores en su cabello.